"خليفة الإنسانية" و"بيور جولد" توفران تذاكر سفر للمفرج عنهم غيرالقادرين على تحمل تكاليف العودة إلى بلدانهم

أبوظبي في 20 يناير/ وام/ أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية عن تعاونها مع مجموعة "بيور جولد" في مبادرة إنسانية تهدف إلى توفير تذاكر السفر للمفرج عنهم غير القادرين على تحمّل تكاليف العودة إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة الحكم، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وفي إطار هذه المبادرة، وصل العدد الإجمالي للمفرج عنهم خلال عام 2025 إلى 2,821، في حين بلغ عدد المستفيدين من مبادرة "بيور جولد" لتوفير تذاكر سفر للمفرج عنهم إلى 1,983 شخصا.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية: "يأتي تعاوننا مع مجموعة ’بيور جولد‘ انعكاسًا لالتزامنا ببناء شراكات نوعيّة مثمرة توحّد جهود قطاع العمل الخيري والإنساني والقطاع الخاص، وذلك من خلال نموذج عمل متكامل ومدروس يستفيد من موارد القطاعين ويسخّرها لخدمة الإنسانية. ومن هنا جاءت هذه المبادرة الاجتماعية الهادفة التي تعالج قضية بالغة الأهمية وحاجة إنسانيّة مُلحة، إذ تُسهم في عودة المُفرج عنهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم، مما يعزّز استقرارهم الاجتماعي والنفسي ويُمكنّهم من استئناف حياتهم كأفراد منتجين وفاعلين في أوطانهم. وتواصل المؤسسة دورها الرائد في إطلاق مبادرات تُترجم المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات عملية ذات أثر تنموي مستدام".

ومن جانبه، قال سعادة السيد فيروز بن غلام حسين رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة "بيور جولد": "جاء حرصنا على تمكين المفرج عنهم من العودة إلى أوطانهم بأمان تجسيدًا لرسالة إنسانية سامية تُعيد لهم شعورهم بالاستقرار وتصون كرامتهم وتفتح أمامهم الآفاق لبداية جديدة. ونحن نؤمن أن الشراكات الفاعلة مع جهات ذات خبرة راسخة ورؤية متكاملة في العمل المجتمعي ذي المردود التنموي المستدام، مثل مؤسسة خليفة الإنسانية، هي الطريق الأمثل لتحقيق فارق حقيقي في حياة الإنسان يتجاوز الحلول المؤقتة من خلال مبادرات تعكس قيم التراحم والتكافل وتُسهم في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد في حياة الأفراد".

يُذكر أن استراتيجية مؤسسة خليفة الإنسانية تركّز في المقام الأول على تنفيذ برامج اجتماعية وتنموية تستجيب لاحتياجات المجتمعات في شتّى أنحاء العالم، من خلال مبادرات تهدف إلى دعم الأفراد والأسر، وتمكين الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وتعمل المؤسسة وفق منهجية واضحة تقوم على التخطيط المدروس، وبناء الشراكات المؤسسية، وضمان كفاءة التنفيذ، بما يسهم في تحقيق نتائج عملية ومستدامة تنعكس إيجابًا على المجتمع.