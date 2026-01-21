"غرين باور" الصربية تستعرض حلول المحركات والطائرات غير المأهولة في "يومكس وسيمتكس"

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ استعرضت شركة "غرين باور" ،Green Power، الصربية، المتخصصة في تطوير أنظمة الطيران غير المأهول والمحركات المتقدمة، خلال مشاركتها في معرض "يومكس وسيمتكس 2026" أحدث منتجاتها وحلولها التقنية الموجهة لقطاع الطائرات دون طيار والأسواق الدفاعية والتقنية المتقدمة.

وقال ميلان ميلينكوفيتش، كبير المهندسين في الشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن مشاركة "غرين باور" في معرضي "يومكس وسيمتكس 2026" تأتي بهدف تقديم منتجاتها الجديدة وبناء شراكات إستراتيجية، موضحًا أن الشركة تعمل على تطوير المحركات النفاثة، الطائرات المسيّرة، محركات الصواريخ الصلبة، والأنظمة الفرعية المتكاملة، إلى جانب تحسين المنتجات القائمة وتكييفها لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة للعملاء.

وأضاف أن الشركة كشفت خلال المعرض عن عدد من الحلول المبتكرة، أبرزها "نظام مروحية مزدوجة"، إضافة إلى منصة "Icarus Tilt" الجديدة، التي تمثل نموذج إثبات مفهوم قابل للتوسّع، مع إمكانية تطوير نسخ أكبر وفق متطلبات المهام.

وأوضح أن هذه المنصة تعتمد على نظام هجين يستخدم محركات "Turboshaft" النفاثة لتوفير الطاقة الكهربائية، وتسهم في رفع مستوى الدقة وتعزيز العمر التشغيلي للطائرة.

كما عرضت "غرين باور" معززات الإقلاع للطائرات غير المأهولة "Boosters"، ومحركات نفاثة خاصة تتيح خيار الاستخدام لمرة واحدة أو الاستخدام المزدوج، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في التشغيل والتكلفة.

وفي إطار توجهها نحو الابتكار، أكد ميلينكوفيتش أن الشركة قامت بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في طائراتها المسيّرة، ما يضيف قدرات متقدمة للأداء والتحكم، ويعزز القيمة التنافسية لمنتجاتها في السوق من حيث الكفاءة والجودة.