المفوضية الأوروبية واليونسكو تعلنان عن مشروع لمكافحة العنصرية

بروكسل في 21 يناير/ وام/ أعلنت حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة، أن المفوضية الأوروبية ستطلق خلال العام الجاري مشروعًا جديدًا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، يهدف إلى تعزيز التعليم في مجال مكافحة العنصرية، مع تركيز خاص على دور وسائل الإعلام.

وقالت لحبيب، خلال عرض أول إستراتيجية للاتحاد الأوروبي لمكافحة العنصرية، إن دور الإعلام حاسم في كيفية تمثيل الأشخاص المعرضين لخطر الوقوع ضحايا للعنصرية، مشيرة إلى أن الصورة الإعلامية يمكن أن تسهم إما في ترسيخ الصور النمطية أو في مكافحتها.

وأوضحت المفوضة أن المشروع سيتضمن سلسلة من الندوات تجمع صحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات المتضررة من العنصرية، كما سيتناول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في انتشار خطاب الكراهية أو الحد منه.

وأضافت أن المفوضية ستطلق كذلك حملة إعلامية على مستوى الاتحاد الأوروبي للترويج لمفهوم "اتحاد المساواة".

وأكدت لحبيب أن المفوضية ستشدد على مسألة العقوبات بحق الدول الأعضاء التي لا تلتزم بتطبيق توجيه المساواة العرقية، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدام الصحيح له في القضايا المرتبطة بالتمييز الناتج عن خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن 14 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعتمد حاليًا خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية، معتبرة أن هذا العدد غير كافٍ.