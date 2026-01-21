توقيع مذكرتي تفاهم على هامش مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني

عجمان في 21 يناير /وام/ شهد مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني، في نسخته العاشرة، توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير البنية التحتية الذكية في إمارة عجمان، الأولى بين وزارة الأسرة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لدعم برنامج "الأسرة أولاً"، وتعزيز دمج مفاهيم نمو الأسرة في المساحات والمناطق الحضرية العامة والخاصة، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031، ويسهم في تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها.

وقّع المذكرة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، كلٌّ من سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وحصة تهلك، وكيل مساعد في الوزارة.

كما وقّعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خلال المؤتمر، مذكرة تفاهم مع شركة "باركن"، لتعزيز التعاون في مجالات إدارة المواقف الذكية، وخدمات الرقابة والضبط للبنية التحتية للمواقف، وتطوير مواقف السيارات متعددة الطوابق في إمارة عجمان، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين.

وقّع المذكرة كلٌّ من سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، ومحمد آل علي، المدير التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع المذكرتين في إطار حرص الجهات المعنية على تعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير حلول حضرية مبتكرة تدعم الاستدامة، وتواكب تطلعات إمارة عجمان في بناء مدن ذكية، متكاملة، ومهيأة لجودة حياة أفضل.