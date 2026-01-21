مكتب أبوظبي للصادرات يرفع قيمة التسهيلات التمويلية لمجموعة "بي جي إن" إلى 400 مليون دولار

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ أعلنت مجموعة "بي جي إن"، إحدى شركات تجارة الطاقة والسلع نمواً على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقية تقضي بحصولها على إعادة تمويل وزيادة في تسهيلاتها الائتمانية الدوارة، التي يدعمها مكتب أبوظبي للصادرات، لتصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، ليكون هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، ويعزز مكانتها القوية في أسواق السلع والمنتجات المالية الدولية.

وقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وديا ماركوفا، المدير التنفيذي للمالية والإستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "بالإنابة عن مجموعة بي جي إن"، ويتولّى بنك أبوظبي الأول مهام المنسّق ومدير الاكتتاب الوحيد.

وتحظى الاتفاقية بدعم من 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافةً إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب أفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك دبي التجاري، وبنك أفراسيا، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك موريشيوس، وبنك التجارة والاستثمار (BCP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرع مجموعة نيدبانك المحدودة في لندن، والبنك العربي، والبنك التجاري الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي، ومصرف عجمان.

وتضمنت الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار أمريكي التي تم تخصيصها في 2025 إلى 400 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت العملية اكتتابًا زائدًا بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ"بي جي إن" واستراتيجية نموها الطموحة.

وقال روي فلورنسيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة "بي جي إن"، إن توقيع هذه الاتفاقية الهامة تحت إشراف كلٍّ من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبنك أبوظبي الأول، خطوةٍ تستند إلى الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة" بي جي إن" ومؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، مما يعكس ثقة الشركاء الماليين في قوة المجموعة"

وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في تسهيلات التمويل، تدعم مساعي المجموعة إلى تنفيذ إستراتيجية النمو والتنويع الخاصة بها، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية الأخرى.

من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات "أدكس"، إن زيادة تسهيلات التمويل تؤكد على الالتزام المستمر للمكتب بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة في مجموعة "بي جي إن" لما تمتلكه من قاعدة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، كما تعزز دور المكتب في حشد رؤوس الأموال الإستراتيجية، التي تدعم التدفقات التجارية ومن التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل قيمة الطاقة المستقبلية، إذ تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف مجموعة "بي جي إن" في سعيها إلى تحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز دورها في إنجاز التحوّل العالمي في قطاع الطاقة.