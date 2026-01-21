اختتام النسخة الثانية من "مزاد دبي للقهوة"

دبي في 21 يناير/ وام/ اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الدولية الرائدة للأعمال التي تقود تدفّق التجارة العالمية عبر دبي، النسخة الثانية من "مزاد دبي للقهوة"، حيث حقّقت دفعات القهوة المختصة قيمة إجمالية بلغت 70 ألف دولار أمريكي.

وجمع برنامج المزادات منتجين من 13 دولة منشأ منتِجة، في أوسع نطاق جغرافي يُسجَّل على الإطلاق ضمن مزاد واحد للقهوة، بما في ذلك أنواع قهوة جرى عرضها من خلال مبادرة "اكتشاف المنتجين" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يعزّز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا لتجارة القهوة المختصة.

أُقيم "مزاد دبي للقهوة" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات معرض عالم القهوة دبي 2026، حيث شهد مشاركة دولية واسعة تُرجِمت إلى تسجيل 1,364 عرض مزايدة قدّمها مشترون من مختلف أسواق القهوة المختصة العالمية.

وفي سابقة تُسجَّل على مستوى سوق القهوة العالمي، شهد المزاد أول عملية بيع دولية لقهوة قادمة من الولايات المتحدة القارية، ما أسّس معيارًا سعريًا جديدًا لقهوة دول البرّ الرئيسي الأميركي، وأكّد في الوقت ذاته الدور المحوري للمنصّة في توسيع نطاق اكتشاف المنتجين، وتوفير سوق شفافة ومنظّمة تُسهم في تحقيق اكتشاف موثوق للأسعار وتعزيز الوصول المباشر إلى الأسواق.

وحقّقت المزادات أيضًا نتائج سعرية بارزة عبر عدد من دول المنشأ الراسخة في سوق القهوة المختصة، حيث سجّلت إحدى دفعات القهوة البوليفية المختصة سعرًا بلغ 386 دولارًا أمريكيًا للكيلوجرام الواحد، وهو ثاني أعلى سعر يُسجَّل على الإطلاق لقهوة بوليفية في مزاد، ما يؤكد استمرار الطلب الدولي على القهوة عالية الجودة والقابلة للتتبع عند طرحها عبر منصّات شفافة وتنافسية.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة بمركز دبي للسلع المتعددة، بهذه المناسبة، إنه في ظل تجاوز القيمة الإجمالية لسوق القهوة العالمي حاجز 130 مليار دولار أمريكي، ومع استمرار تنامي الحصة التي تستحوذ عليها القهوة المختصة من الاستهلاك العالمي، لم يعد الوصول إلى آليات موثوقة لاكتشاف الأسعار خيارًا، بل بات ضرورة حتمية لضمان استدامة هذا القطاع على المدى الطويل.

وأضاف أن نتائج مزاد دبي للقهوة 2026، الذي شهد أكبر عدد من دول المنشأ الدولية المشاركة على الإطلاق ضمن مزاد واحد، تُبرِز بوضوح عمق الطلب العالمي على القهوة عالية الجودة والقابلة للتتبع، عندما يُمنح المنتجون وصولًا مباشرًا إلى المشترين الدوليين.

وأشار إلى أنه من خلال هذه المنصّة، يترجم مركز دبي للسلع المتعددة، البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي إلى تسعير شفاف، ومنافسة حقيقية، وقيمة ملموسة عند دول المنشأ، بما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لتجارة القهوة المختصة.

ويأتي "مزاد دبي للقهوة" ضمن برنامج يضم ثلاثة مزادات تُقام على مدار أيام معرض عالم القهوة دبي 2026، حيث انطلق البرنامج في اليوم الأول بـ "مزاد معدات القهوة في دبي" الذي استعرض معدات حصرية ومحدودة الإصدار من العارضين، فيما استضاف اليوم الثاني "مزاد الميكرولوت" الذي سلّط الضوء على أجود أنواع القهوة المختصة من أبرز دول المنشأ التقليدية والناشئة. واختتم البرنامج فعالياته في اليوم الثالث بـ"مزاد قهوة العارضين"، الذي يتيح للمحمّصين والمنتجين المشاركين عرض قهوتهم المميّزة أمام جمهور دولي من المشترين.

من جهته قال ديفيد باباريللي، الرئيس التنفيذي لــ "إم كالتيفو"، إن النتائج المحققة عبر هذه المزادات تُجسّد متانة سوق القهوة المختصة، وتؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به المزادات في مكافأة الجودة عند دول المنشأ، كما تعكس حدة المنافسة الدولية، ولا سيما على القهوة القادمة من بنما، الأثر الإيجابي لمنصّات المزادات الشفافة في ترسيخ ثقة المشترين، وتحقيق قيمة سوقية عادلة ومستدامة للمنتجين.

ويحظى مزاد دبي للقهوة بدعم "مركز القهوة" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو منشأة متكاملة ومتحكَّم بدرجة حرارتها، تقع في المنطقة الحرة بجبل علي، وتقدّم منظومة خدمات شاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة قيمة القهوة، بما في ذلك التخزين والمعالجة والتحميص والخدمات اللوجستية والتدريب.

ويعمل المركز، من خلال هذه البنية التحتية المتقدمة، على ربط المنتجين من أبرز مناطق زراعة القهوة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بالأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة ويدعم فرص الوصول المستدام وطويل الأمد إلى الأسواق العالمية.