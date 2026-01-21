زوار "يومكس" يطلعون على مشاريع وتقنيات "أبوظبي للزراعة" المتقدمة

أبوظبي في 21 يناير /وام/ شهد جناح هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض ومؤتمر "يومكس 2026" إقبالاً لافتاً من الوفود الرسمية والخبراء الدوليين وممثلي الشركات العالمية، الذين حرصوا على الاطلاع على المشاريع التقنية التي تستعرضها الهيئة ضمن مشاركتها في الحدث العالمي الأبرز للأنظمة غير المأهولة والأنظمة الذاتية.

وجذب مشروع الزراعة المتقدمة 4.0 اهتماماً واسعاً من الزوار من خلال استعراض تقنيات مراقبة المحاصيل عن بُعد التي تتيح للمزارعين متابعة حالة النبات بشكل لحظي واتخاذ قرارات دقيقة دون الحاجة للتواجد في الحقل.

وتشمل هذه التقنيات شبكات من أجهزة الاستشعار الذكية المثبتة في التربة وعلى النباتات، والتي تقيس مؤشرات حيوية مثل رطوبة التربة، ودرجة الحرارة، ومستويات الإضاءة، ونسب العناصر الغذائية.

وترتبط هذه الأجهزة بمنصات رقمية متطورة تقوم بتحليل البيانات بشكل فوري، وتزويد المزارع بتقارير تنبؤية حول احتياجات النبات من الري أو التسميد أو الحماية من الآفات.

كما تتيح هذه الأنظمة إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي تغيرات غير طبيعية، ما يساعد على التدخل السريع وتقليل الهدر ورفع كفاءة الإنتاج.

وتمثل هذه التقنيات نقلة نوعية في إدارة المزارع، حيث تمنح المزارعين قدرة غير مسبوقة على مراقبة محاصيلهم وإدارتها بدقة عالية من أي مكان.

كما قدمت الهيئة شرحاً حول منظومة متكاملة من التقنيات الداعمة للزراعة المتقدمة، تشمل أنظمة ري ذاتية تعتمد على تحليل رطوبة التربة، وحلولاً تنبؤية لتحديد أفضل توقيتات الري والتسميد، إلى جانب منصات رقمية تتيح للمزارعين مراقبة محاصيلهم عن بُعد واتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات دقيقة.

وفي سياق متصل، واصل مشروع الرقابة الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار جذب اهتمام المشاركين، حيث استعرضت الهيئة آليات استخدام الطائرات في تنفيذ مسوحات جوية دقيقة للمزارع والعزب، ورصد المخالفات الزراعية والبيئية، ودعم فرق التفتيش في اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.

كما حظي مشروع الرقابة المرئية في المنشآت الغذائية بتفاعل كبير، لما يوفره من حلول تعتمد على كاميرات ذكية وأنظمة تحليل مرئي تعمل على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الامتثال وسلامة الغذاء.

وشهد جناح الهيئة كذلك اهتماماً بمشروع جاهزية الأمن الغذائي الذي يعتمد على أنظمة تنبؤية متقدمة لتحليل بيانات الإنتاج والاستهلاك والمخزون، بما يعزز قدرة أبوظبي على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان استمرارية توفر الغذاء في الظروف المختلفة.

وأكد بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الإقبال الكبير على جناح الهيئة يعكس المكانة المتنامية لأبوظبي في مجال توظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الزراعة وسلامة الغذاء.

وقال إن ردود فعل الزوار الدوليين تعكس حقيقة أن مشاريع الهيئة تمثل نموذجاً عالمياً في دمج الأنظمة الذاتية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل الزراعي والغذائي.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستدامة وترفع كفاءة الإنتاج، وتدعم جاهزية الأمن الغذائي بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة.

واعتبر مشاركة الهيئة في يومكس 2026، فرصة مهمة لبناء شراكات جديدة مع الجهات المحلية والدولية، واستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الأنظمة غير المأهولة، بما يسهم في تطوير منظومة الزراعة الذكية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الزراعي.