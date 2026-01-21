الجمارك البلجيكية تضبط 55 طناً من الكوكايين في ميناء أنتويرب خلال 2025

بروكسل في 21 يناير /وام/ أعلنت وزارة المالية البلجيكية أن مصالح الجمارك صادرت نحو 55 طناً من مخدر الكوكايين في ميناء أنتويرب خلال عام 2025، في شحنات قادمة بشكل أساسي من أميركا الجنوبية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا مقارنة بعام 2024 الذي شهد ضبط 44 طناً، لكنه يبقى أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل في عام 2023، حين تجاوزت الكميات المصادَرة 120 طناً.

كما أفادت الجمارك البلجيكية بارتفاع حاد في كميات القنب (الحشيش) المضبوطة، إذ قفزت من نحو خمسة أطنان في 2024 إلى أكثر من 20 طناً في 2025، معظمها قادم من كندا، حيث أدى الإنتاج القانوني إلى فائض في المعروض.

وسُجّلت إحدى أكبر عمليات الضبط قبيل عيد الميلاد، إذ تمكنت الجمارك، ليل 23 على 24 ديسمبر، من اعتراض أكثر من 5.7 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة تحت شحنة من الموز داخل حاوية قادمة من الإكوادور، في ما وصفته السلطات بأكبر شحنة كوكايين مفردة يتم ضبطها خلال عام 2025.

ويتولى جهاز الشرطة القضائية الفيدرالية التحقيق في القضية.

ورغم تراجع إجمالي الكميات مقارنة بذروة 2023، حذرت الشرطة من أن ذلك لا يعني تباطؤ نشاط شبكات تهريب المخدرات، مشيرة إلى لجوء هذه الشبكات إلى مسارات جديدة وموانئ أصغر. ومع ذلك، تؤكد السلطات أن تشديد إجراءات التفتيش والأمن في ميناء أنتويرب بدأ يؤتي ثماره.