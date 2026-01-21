مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات يدعم نمو قطاع الفعاليات في الشارقة

الشارقة في 21 يناير / وام / سجّل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات الوجهة المتخصصة في تنظيم واستضافة الفعاليات في إمارة الشارقة في عام 2025 أداءً متميزاً في قطاع الفعاليات .

فقد نظّم المركز 334 فعالية اجتماعية ومؤسسية استقطبت أكثر من155,877 ضيفا فيما استقبل مجلس "كهرمان" الرمضاني في نسخته العاشرة أكثر من8,797 زائرا إلى جانب تنظيم معرض أزيان الرمضاني للأزياء وفي قطاع الضيافة حقق المركز نمواً ملحوظاً بنسبة 9.67 % .

وحقق المركز إنجازات لافتة في مجال فنون الطهي تُوِّجت بحصول فريق الطهاة على ميداليتين ذهبيتين إحداهما "الأفضل في فئتها" وثماني ميداليات فضية ضمن "صالون الإمارات لفنون الطهي" إلى جانب فوزه بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين خلال مشاركته في "الصالون العالمي للشوكولاتة وفنون الحلويات" في دبي تأكيداً على المستوى الاحترافي والكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق الطهاة.

وفي إطار دور المركز المجتمعي ونشر ثقافة الطهي نظّم مركز الجواهر مجموعة من الورش المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة والجهات الحكومية في إمارة الشارقة بهدف تطوير المهارات العملية وتقديم محتوى تدريبي نوعي يلبي احتياجات مختلف الفئات.

ومع بداية عام 2026 يضع مركز الجواهر أهدافاً طموحة لتنظيم فعاليات اجتماعية ومؤسسية تفوق العام الماضي وتنفيذ ورش عمل متنوعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمبادرات المؤسسية في الإمارة إلى جانب تطوير واستغلال المساحات الخارجية لاستضافة أكبر عدد من الفعاليات.

وتشمل أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز لهذا العام معرض كهرمان الرمضاني في نسخته الحادية عشرة ومعرض أزيان الرمضاني في نسخته الرابعة إضافة إلى فعالية" إي 88 "للمأكولات والتسوق خلال موسم الشتاء.

يأتي انضمام مركز الجواهر إلى مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة بوصفه خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد جهود خدمات الضيافة في الإمارة وتعزيز التكامل بين المنشآت التابعة للمجموعة ما يتيح تقديم تجربة متكاملة للضيوف والعملاء ورفع معايير الجودة والتميز في تنظيم الفعاليات وتطوير الكوادر البشرية وابتكار منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق والمجتمع.

وقالت وفاء تيمور المدير التنفيذي لمجموعة الشارقة لخدمات الضيافة إن انضمام مركز الجواهر إلى مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة يمثل خطوة استراتيجية تعزز من خبراتنا وتوسّع نطاق خدماتنا في مجال الفعاليات والضيافة ونلتزم بتقديم فعاليات مبتكرة وتجارب استثنائية وخدمات رفيعة المستوى تلبي تطلعات أفراد المجتمع ونسعى خلال عام 2026 إلى تعزيز دور المركز وحضوره في مختلف المحافل على مستوى الإمارة.