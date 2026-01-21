إعلان جدول مباريات النسخة الـ 35 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة

دبي في 21 يناير/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة جدول مباريات النسخة الـ35 من البطولة، التي تقام من 23 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 10 فرق، على صالة راشد بن حمدان في نادي النصر الرياضي.

يفتتح منتخب الإمارات مشواره في البطولة بمواجهة فريق الفداء حمص السوري في الساعة السادسة مساء يوم الافتتاح، ضمن منافسات المجموعة الأولى، تسبقها في المجموعة ذاتها مباراة تجمع فريق النصر مع الاتحاد الليبي، على أن تختتم مباريات اليوم الأول بلقاء أهلي طرابلس الليبي مع الأفريقي التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تضم المجموعة الأولى منتخب الإمارات، والنصر، والفداء حمص والوحدة السوريين، والاتحاد الليبي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق بيروت اللبناني، والكرامة السوري، والأفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، و"زامبوانغا" الفلبيني.

تستمر مباريات الدور الأول حتى يوم 28 يناير، يعقبها الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة، ويتأهل إليه أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة، على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم السبت، فيما يختتم الحدث بإقامة المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الأحد.