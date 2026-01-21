انطلاق"جلفود فريش" 26 ينايرفي دبي

دبي في 21 يناير / وام / ينظم معرض "جلفود 2026" فعالية "جلفود فريش" (Gulfood Fresh) في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 26 إلى 30 يناير الجاري مواكبةً لتنامي استثمارات منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد والتوجُّه نحو المصادر المستدامة.

يعد "جلفود فريش" حدثاً متخصصاً يسلط الضوء على الفواكه والخضروات وسلاسل توريد المنتجات القابلة للتلف التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء في المنطقة.

ويأتي إطلاقه في وقتٍ يشهد فيه سوق المنتجات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالزيادة السكانية والتوسُّع الحضري والطلب المتنامي على الأغذية الطازجة عالية الجودة على مدار العام.

وتسهم فعالية "جلفود فريش" في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة عبر فتح آفاق جديدة لتجارة السلع الطازجة على نطاقٍ عالمي، مستفيدةً من الحضور الواسع للزوار من الأسواق الناشئة ضمن معرض "جلفود 2026".

وتشير التوقعات إلى تجاوز قيمة سوق المنتجات الطازجة عالمياً حاجز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 وتُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أسرع المناطق نمواً في الاستهلاك، نتيجة ارتفاع الوعي الصحي والتوجه نحو المنتجات الفاخرة، وتوسُّع قنوات التجزئة والخدمات الغذائية.

ويشارك في الفعالية "موانئ دبي العالمية" (DP World)، و"فريش ديل مونتي" (FRESH DEL MONTE)، و"شركة الفواكه الطازجة" (Fresh Fruit Company)، و"NRTC"، وغيرها من الجهات الرائدة، ما يعكس التكامل بين البنية التحتية التجارية والتشريعات واستراتيجيات الأمن الغذائي طويلة الأمد.

ويستقطب "جلفود فريش" نخبةً من المنتجين الدوليين والرواد الإقليميين وتضم قائمة العارضين المؤكدين أسماء بارزة مثل "أرميلا فارمز" (Armela Farms)، و"فريش ديل مونتي" (FRESH DEL MONTE)، و"شركة الفواكه الطازجة" (Fresh Fruits Company)، و"فن فروت" (Fun Fruit)، و" لو ميزون دو ميلون" (La2 / 3Maison du Melon)، و"NRTC"، و"سلال" (Silal)، و"يوني فروتي" (UniFrutti)، ما يجسد تزايد تنوع وحجم قطاع المنتجات الطازجة الذي يخدم أسواق الشرق الأوسط، وتسارُع وتيرة تطوره.