أكاديمية الشارقة للنقل البحري ومجموعة شرف يعززان التعليم البحري والمسارات المهنية المستدامة

الشارقة في 21 يناير / وام / وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري اليوم مذكرة تفاهم مع مجموعة شرف لتعزيز التعليم البحري والتدريب العملي وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في القطاعين البحري واللوجستي في دولة الإمارات.

جرى توقيع المذكرة بمقر مجموعة شرف بدبي من جانب الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري وشرف الدين شرف نائب الرئيس لمجموعة شرف بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور هاشم الزعابي أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الأكاديمية على توفير كوادر وطنية مؤهلة تواكب متطلبات القطاع البحري تمتلك المهارات والمعارف العملية اللازمة لدعم تنافسية هذا الحيوي في الدولة.

من جانبه أشار شرف إلى أن مذكرة التفاهم مع أكاديمية الشارقة للنقل البحري تعكس التزامنا طويل الأمد بتطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الملاحة والشحن من خلال الجمع بين التعليم البحري العالمي وفرص العمل الحقيقية وقال :" نعمل على خلق مسار مستدام يمكّن الكفاءات الإماراتية من قيادة وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي".

وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر مجموعة شرف فرص تدريب بحري عملي على متن السفن لطلبة برنامجي تكنولوجيا الملاحة البحرية وتكنولوجيا الهندسة البحرية في الأكاديمية إلى جانب فرص تدريب ميداني في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع تشمل الخدمات اللوجستية البحرية وعمليات الموانئ وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات البحرية.

ويمتد التعاون بين الجانبين ليشمل مبادرات المسؤولية المجتمعية والتوعية البحرية والاستدامة وإشراك الشباب والإرشاد المهني والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات البحرية المتخصصة بما يعزز الوعي المجتمعي ويدعم التنمية المستدامة للقطاع.