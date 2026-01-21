"راكز" تستعرض حلول أعمال متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات بمعرض جلفود 2026

رأس الخيمة في 21 يناير / وام / تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بمعرض جلفود 2026 أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم والذي يقام خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط "راكز" خلال الحدث الضوء على منظومتها المتكاملة للأعمال وحلولها المصممة خصيصاً لدعم شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية والدولية الراغبة في دخول السوق الإماراتي والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض جلفود هذا العام آلاف الشركات المشاركة وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم ما يوفر منصة رائدة للتواصل وبناء الشراكات ودفع نمو الأعمال.

ويلتقي ممثلو "راكز" خلال المعرض المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات لتقديم رؤى متخصصة حول تأسيس وتوسيع الأعمال في دولة الإمارات.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : " يواصل هذا الحدث العالمي الضخم رسم ملامح مستقبل صناعة الأغذية على مستوى العالم، من خلال تحفيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للأعمال وفي "راكز" نفخر بدعم هذا التوجه عبر تمكين شركات الأغذية والمشروبات من التأسيس والابتكار والتوسع بثقة ومن خلال موقعنا الاستراتيجي وبنيتنا التحتية المتكاملة وبيئتنا الجاذبة للاستثمار، نساعد المصنعين والمعالجين والتجار على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية عالية النمو".

ومع استمرار دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051 يواصل قطاع الأغذية والمشروبات تحقيق نمو متسارع مدفوعا بالابتكار وارتفاع الطلب الاستهلاكي وقوة قطاع السياحة .

وتواصل "راكز" من جانبها لعب دور محوري في دعم هذا الزخم من خلال توفير خدمات تأسيس أعمال سلسة، ولوائح تنظيمية مرنة وبنية تحتية صناعية عالمية المستوى، إلى جانب دعم تشغيلي طويل الأمد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية.

وتضم "راكز" حاليا نحو 2000 شركة تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، ما يعزز مكانتها مركزا رئيسيا لأنشطة التصنيع والتعبئة والتغليف والمعالجة والتجارة والتوريد إضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم وتحتضن عددا من العلامات العالمية والإقليمية، من بينها "إيتالفود" و"شاي أحمد" و"ساي فليفرز"، و"يونيفرسال إسلاميك فود إندستريز".

وتدعو "راكز" زوار المعرض إلى زيارة منصتها في جناح 2 بالقرب من القاعة 7 في مركز دبي التجاري العالمي، للتعرف على حلول تأسيس الأعمال المصممة خصيصا، والاطلاع على العروض الحصرية التي سيتم طرحها خلال فترة المعرض.