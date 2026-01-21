مطار الشارقة يستقبل أكثر من 19.4 مليون مسافر في 2025 بنمو 13.9%

الشارقة في 21 يناير /وام/ أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام الماضي 2025، باستقبال المطار 19.48 مليون مسافر مقارنة بـ 17.1 مليون في 2024 و15.36 مليون في 2023 محققاً نسبة نمو بلغت 13.9% في أداء يواصل مساره التصاعدي في حركة المسافرين والطيران والشحن الجوي ليترجم توسّعاً متوازناً في شبكة الوجهات والشراكات والاعتمادات المؤسسية، ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً محورياً في النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وارتفع إجمالي عدد رحلات الطيران عبر المطار إلى 116 ألفا و657 خلال عام 2025، مقارنة بـ 107 آلاف و760 رحلة في 2024 و98 ألفا و433 رحلة في 2023، مسجّلًا نمواً بلغ 8.3% بما يؤكد الدور المحوري لمطار الشارقة في تعزيز الربط الجوي على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس زخماً سنوياً مدفوعاً بتوسّع شبكة الوجهات وارتفاع الطلب السياحي وتعزيز الطاقة التشغيلية.

وواصلت عمليات الشحن الجوي في مطار الشارقة تحقيق نمو خلال 2025 حيث بلغ إجمالي حجم مناولة البضائع 204 آلاف و323 طناً مقارنة بـ 195 ألفا و909 أطنان في 2024 و141 ألفا و358 طناً في 2023 بما يعكس مساراً تصاعدياً في أداء هذا القطاع الحيوي.

وسجّلت خدمات الشحن البحري عبر مطار الشارقة نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغ حجم المناولة 12 ألفا و566 طناً في عام 2023 و14 ألفا و35 طناً في 2024 ليرتفع إلى 16 ألفا و770 طناً في عام 2025، ما يعكس تصاعد الطلب على هذا المسار اللوجستي ودوره في دعم حركة التجارة وتكامل سلاسل الإمداد.

ويبرز هذا النمو توسّع قدرات مطار الشارقة كمحور لوجستي إستراتيجي يربط بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مدعوماً بالطلب المتزايد على حلول الشحن الجوي وعمليات الشحن الجوي البحري إلى جانب تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الشحن العالمية بما يسهم في ترسيخ موقع الشارقة ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وقال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، إن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 تعكس نجاح الإستراتيجية طويلة المدى للمطار والتزامه المستمر بالتميّز التشغيلي وهو ما تجسّد في الارتفاع المتواصل في أعداد المسافرين وحجم الشحن الجوي بما يتماشى مع أهدافه في تعزيز الطاقة الاستيعابية والارتقاء بجودة الخدمات ودعم الطموحات الاقتصادية والسياحية لإمارة الشارقة.

وأضاف أن الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والأنظمة الرقمية ومبادرات الاستدامة يمثّل ركيزة أساسية في مسار نمو المطار إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع شركات الطيران ومشغلي الخدمات اللوجستية.

من جانبه قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن نتائج عام 2025 تعكس الدور المتقدم الذي يضطلع به المطار في دعم حركة السفر والأعمال بما يعزّز مكانة الشارقة وجهة محورية على خارطة الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا النمو يقوم على منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متقدمة وحوكمة تشغيلية فعّالة وبيئة تنظيمية داعمة، ما يتيح لمطار الشارقة الاستجابة لمتطلبات الحركة المتزايدة بكفاءة مع الحفاظ على مستويات عالية من جودة الخدمات والموثوقية.

وواصل مطار الشارقة توسيع شبكة رحلاته الجوية خلال عام 2025 من خلال إضافة وجهات مباشرة إلى عواصم ومدن عالمية بارزة؛ إذ دشّنت العربية للطيران رحلاتها المباشرة منه إلى كل من كرابي في تايلاند، وميونيخ في ألمانيا، وبراغ في جمهورية التشيك، ووارسو مودلين في بولندا، وفيينا في النمسا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وسوتشي في روسيا، ودمشق في سوريا، كما أعلنت مؤخرا عن إضافة لندن في المملكة المتحدة إلى قائمة وجهاتها ابتداءً من مارس القادم، كما أضاف مطار الشارقة إلى وجهاته في 2025 كل من الأهواز وقشم وبندر عباس في إيران.

وشهد عام 2025 انضمام أربع شركات طيران دولية جديدة لتسيير رحلاتها عبر مطار الشارقة، وهي طيران السلام من سلطنة عُمان، وطيران كاسبيان الإيرانية، وفلاي شام السورية، والخطوط الجوية الإثيوبية، بما يعزّز ربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية ويدعم توسّع شبكة الربط الجوي للمطار.

و أطلق مطار الشارقة خلال عام 2025 حزمة من الخدمات الجديدة في إطار جهوده لتوفير تجربة سفر توفّر الوقت والجهد للمسافرين من بينها خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، التي تتيح للمسافرين المغادرين استكمال إجراءاتهم قبل التوجّه إلى المطار والانتقال مباشرة إلى منطقة مراقبة جوازات السفر عند الوصول بما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لإتمام رحلة السفر إلى جانب خدمة الضيافة التي تمكن المسافر من تسهيل إجراءات السفر عند الوصول أو قبل المغادرة.

كما أعلن المطار عن تزويده بشبكة الجيل الخامس المتقدّم (5G+) كأول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدمين وتمكينهم من الاستفادة من سرعات اتصال عالية وموثوقة، من خلال التعاون مع شركة "دو".

ويوظف مطار الشارقة الأنظمة الذكية والحلول الرقمية لتبسيط إجراءات السفر بدءًا من التسجيل وحتى الصعود إلى الطائرة، بما يعزّز سهولة التنقّل وسلامة العمليات، كما دشّن مكتب الاستعلامات الذكي الذي يوفّر خدمات رقمية تفاعلية ودعماً مخصصاً لذوي الاحتياجات الخاصة.