مجلس أمناء جامعة العين يناقش مسارات البرامج الأكاديمية واستحداث مركز بحثي

أبوظبي في 21 يناير /وام/ عقد مجلس أمناء جامعة العين برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، اجتماعه للعام الأكاديمي 2025–2026 في مقر الجامعة بأبوظبي.

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمسيرة الجامعة التطويرية، وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية، وتوجهاتها المستقبلية.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة العين كمؤسسة تعليمية وطنية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتنمية المستدامة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يحقق أثراً تنموياً مستداماً، مؤكدا مواصلة دعم مسيرة الجامعة، وتعزيز حوكمتها، وتكامل جهودها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، بما يرسخ مكانتها مؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

من جانبه استعرض الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، مستجدات التطوير الإنشائي في مقري الجامعة، والتي شملت استحداث مختبر الذكاء الاصطناعي، وتطوير مختبرات كلية الاتصال والإعلام، إلى جانب تطوير المرافق الترفيهية والخدمات، بما يواكب تطلعات الطلبة والعاملين ويوفر بيئة جامعية حديثة ومحفزة على الإبداع والتفاعل.

واطلع أعضاء المجلس على التطورات الأكاديمية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتجديد الاعتمادات الأكاديمية لعدد من برامجها، في إطار التزام الجامعة المستمر بمعايير الجودة والتميز الأكاديمي إلى جانب الجهود المتواصلة في دعم البحث العلمي، وتعزيز ثقافة النشر العلمي، والتوسع النوعي في قواعد البيانات العالمية، بما يعكس حضور الجامعة المتنامي في المجال البحثي.

واستعرض رئيس الجامعة، ما حققته جامعة العين من تقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، حيث جاءت ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي 2026، وحققت المرتبة 558 عالمياً في تصنيف QS العالمي للجامعات 2026، إلى جانب تقدمها في التصنيفات العربية، بحصولها على المرتبة 17 عربياً في تصنيف تايمز للجامعات العربية 2026، والمرتبة 25 عربياً في تصنيف QS للجامعات العربية 2026، إضافة إلى المرتبة 15 عربياً في تصنيف اتحاد الجامعات العربية 2025، وهو ما يعكس وتيرة التطور المتسارعة التي تشهدها الجامعة على مختلف الأصعدة.

وناقش المجلس البرامج الأكاديمية الجديدة التي طرحتها الجامعة على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة فميا اعتمد المجلس استحداث مركز جامعة العين البحثي للطاقة والمياه والاستدامة وذلك في خطوة استراتيجية تنسجم مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والاستدامة البيئية، ، وبما يعزز دور الجامعة البحثي في دعم الأولويات الوطنية.