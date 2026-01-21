بلدية مدينة العين تطوّر مرافق خدمية في بحيرة زاخر

العين في 21 يناير / وام/ نفذت بلدية مدينة العين مشروع تطوير مرافق خدمية في بحيرة زاخر ومخرج 30 بمنطقة ناهل في إطار جهودها المستمرة لتفعيل المواقع البرية واستثمارها بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئات ترفيهية خلال فصل الشتاء وهو ما لاقى إقبالا جماهيريا واسعا من مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت البلدية أن المشروع يشمل إنشاء مخيمات متكاملة تراعي احتياجات مرتادي المنطقة ومحبي التخييم في المواقع البرية، مجهزة بكشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية إضافة إلى تجهيز الطرق الداخلية لبحيرة زاخر ومخرج 30 بمنطقة ناهل عبر إنشاء طرق داخلية ومواقف جانبية ومرافق خدمية أخرى.

وفي إطار تسهيل تجربة الزوار، أطلقت بلدية العين نظام حجز إلكترونيا للجلسات الشتوية عبر منصة «قسيمتي»، يتيح الحجز بشكل مجاني ودون أية رسوم إضافية.