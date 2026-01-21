بلدية رأس الخيمة تسرع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية من خارج الإمارة

رأس الخيمة في 21 يناير / وام / أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية من خارج الإمارة، في إطار حرصها على دعم قطاع البناء والتطوير العمراني، وتوسيع قاعدة المكاتب المؤهلة، وتعزيز كفاءة السوق الهندسي في الإمارة.

وأكدت البلدية أن المشاريع التطويرية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية معتمدة وذات خبرة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة تنفيذ المشاريع وجودة مخرجاتها.

وأوضحت أنها ستوفر التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة في العمل داخل الإمارة، وذلك وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة، وبما يضمن كفاءة الأداء الهندسي وسلاسة إجراءات الترخيص.

ودعت بلدية رأس الخيمة جميع المكاتب الاستشارية الهندسية من خارج الإمارة، سواء التي لديها مشاريع قائمة أوتلك التي لا تمتلك حاليا مشاريع في المناطق التطويرية، إلى المبادرة بتسجيل مكاتبها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بهدف تسهيل إصدار التراخيص وتسريع وتيرة أعمال البناء والتطوير العمراني في الإمارة.