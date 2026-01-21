42 لاعبا يمثلون منتخب الإمارات في البطولة الخليجية للسباحة بأبوظبي

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات المائية مشاركة منتخب الإمارات بقائمة تضم 42 سباحا في منافسات البطولة الخليجية الـ 30 للسباحة التي تنطلق غدا في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وتستمر حتى 25 يناير الجاري.

ينظم منافسات البطولة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للألعاب المائية.

كانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق مشاركة 200 سباح وسباحة يمثلون 6 دول في منافسات الحدث، يتنافسون في مختلف الفئات العمرية من 10 سنوات وحتى فئة العمومي.

وأكد عبد الله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في منافسات البطولة تعد الأكبر في تاريخ مشاركاته، الأمر الذي يعد دافعا كبيرا لمزيد من الإنجازات والوقوف على منصات التتويج.

ورحب الوهيبي بالمنتخبات المشاركة في منافسات البطولة، مؤكدا اكتمال الجاهزية لانطلاقة المنافسات غدا.