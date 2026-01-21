اتفاقية رعاية استراتيجية بين "أبوظبي الرياضي" و" سِرح"

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع مجموعة سِرح، تكون بموجبها المجموعة راعياً استراتيجياً للفعاليات الرياضية التراثية التي ينظمها المجلس خلال عام 2026، وذلك في إطار حرصه على تعزيز شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة، ودعم استدامة الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة.

تم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومصبح الكندي المرر عضو مجلس إدارة مجموعة سِرح، وعدد من مسؤولي وممثلي الجانبين.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي الهادفة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم وتنظيم واستدامة الفعاليات الرياضية التراثية، وتعزيز حضورها المجتمعي والإعلامي، إلى جانب تطوير الجوانب التنظيمية والتسويقية المصاحبة لها.

تتضمن الاتفاقية رعاية مجموعة سِرح لعدد من الفعاليات الرياضية التراثية المدرجة ضمن أجندة المجلس لعام 2026، بما يعكس التزام المجموعة بدعم الرياضة والفعاليات المجتمعية، وتعزيز دورها شريكا وطنيا فاعلا في مسيرة التنمية الرياضية والثقافية في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي ككل، ودعم مكانة أبوظبي وجهة رائدة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.