انطلاق معرضي "صيانة وتجديد الطائرات" و"التصميم الداخلي للطائرات" بدبي 4 فبراير

دبي في 21 يناير /وام/ تنطلق الدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2026 في مركز دبي التجاري العالمي يوم 4 فبراير المقبل وتستمر يومين بحضور مجموعة من القادة العالميين في سلسلة توريد قطاع الطيران.

وتوسّعت دورة عام 2026 لتشمل قاعة عرض إضافية، مستقطبةً أكثر من 300 جهة عارضة جديدة ونحو 9000 زائر متوقع.

وتعتزم الجهات العارضة تسليط الضوء على أحدث التطورات في تصميم مقصورات الطائرات، وأدوات الصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وحلول سلاسل التوريد، ومعدات الدعم الأرضي، وتقنيات السلامة، بما يعزز الدور المتنامي للمنطقة بصفتها مركزاً عالمياً لخدمات الطيران والابتكار والاستثمار.

ويقدّم مسرح "Go Live" أكثر من عشر ساعات من المحتوى المجاني، بما فيها جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء في قطاعي صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والتصميم الداخلي للطائرات، بمشاركة أبرز قادة القطاع مثل إيرباص، وبوينج، ودبي لصناعات الطيران، والاتحاد للطيران، وطيران أديل، وفلاي دبي، والخطوط الجوية الكينية، وتورشك تكنيك وغيرها.

ويتمثل جديد دورة عام 2026 في إطلاق جلسة من شركة سكاي وارد للإبتكار، والتي تتضمن مسابقة عروض للشركات الناشئة، تتيح لأربع منها تقديم أفكارها مباشرةً على منصة العرض.

وتتناول جلسات إضافية مواضيع أخرى مثل الترفيه والاتصال على متن الطائرة، وتطوير البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وغيرها.

ويتضمن البرنامج أيضا جلسات حوار استراتيجية حول تطورات البنية التحتية التي ترسم مشهد صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ، إلى جانب جلسة متخصصة حول تطورات صيانة المحركات .

وإلى جانب برنامج المؤتمر، تقدم الفعالية مجموعة من المبادرات المصممة لتعزيز التواصل والتعاون الفعال، تشمل منطقة الاجتماعات عبر التطبيقات للحجوزات المسبقة، وردهة حصرية لشركات الطيران مخصصة لمسؤولي المشتريات والشؤون الفنية من شركات الطيران والمؤجّرين، بالإضافة إلى منطقة تواصل مفتوحة لجميع الزوار.