انطلاق منافسات مرحلة الـ 12 من "شاعر المليون"

أبوظبي في 21 يناير /وام/ أسفرت الحلقة الثالثة عشرة، والأولى من مرحلة الـ 12 في الموسم الثاني عشر من برنامج "شاعر المليون"، عن تأهّل الشاعرين عبد المجيد صقر العزّة السبيعي، ومحمد مناور النفيعي، من المملكة العربية السعودية، ووصولهما إلى المرحلة النهائية، بعد حصول كلٍّ منهما على 49 درجة من 50.

كما اكتمل عقد مرحلة الـ 12 بتأهل الشاعر حمد محيا العيباني، من دولة الكويت، بعد حصوله على 82% بمجموع تصويت الجمهور ودرجة لجنة التحكيم عن الحلقة السابقة من البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

وجاءت درجات الشعراء الأربعة الآخرين المشاركين في الحلقة، على النحو التالي: عيد فهيد الشمري، من المملكة العربية السعودية (48/50)، وعبد الله محمد العجمي، وصالح البرازي، من دولة الكويت (47/50 لكلٍّ منهما)، ووليد البحيح، من المملكة العربية السعودية (47/50)، ليدخلوا في أسبوع من التصويت، انتظاراً لصعود أحدهم إلى المرحلة النهائية في مستهل الحلقة المقبلة.

وجرت منافسات الأمسية، التي قدّمها الإعلاميان فيصل الجاسم، وسلامة المهيري، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، إلى جانب عضوَي اللجنة الاستشارية بدر صفوق، وتركي المريخي، وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي.

كما حلّ الشاعر والإعلامي الكويتي طلال السعيد، ضيفاً في فقرة قدّمه وحاوره فيها الشاعر والإعلامي فيصل العدواني، حيث ألقى السعيد قصيدتين؛ إحداهما تحية للإمارات وقيادتها الرشيدة، وأخرى ذات طابع وجداني.

واتسمت الحلقة، التي قدّم فيها ستة شعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، بارتفاع المستوى الفني وتنوّع التجارب الشعرية.

واختارت لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، أن يأتي "تحدي المعيار الثاني" بطريقة مختلفة عن الحلقات السابقة؛ إذ طُلب من كل شاعر كتابة ثلاثة أبيات تمهيدية تلتزم الوزن والقافية والمعنى، على أن تُختتم جميع المشاركات ببيت موحّد للشاعر ضيف الحلقة طلال السعيد.