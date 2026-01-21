"اللوفر أبوظبي" يستضيف معرض "بيكاسو، تصوّر الشكل"

أبوظبي في 21 يناير/وام/ يستضيف محتف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع متحف بيكاسو الوطني في باريس ووكالة متاحف فرنسا، معرض "بيكاسو، تصوّر الشكل" والذي يُسلط الضوء على الفنان بابلو بيكاسو، أكثر فناني القرن العشرين تأثيراً.

يتتبع المعرض الذي يستمر حتى 31 مايو المقبل تصوير بيكاسو للشكل بداية من تجاربه المُبكرة وفقاً للمدرسة التكعيبية، مروراً باللوحات الكلاسيكية، والأعمال السريالية، وصولاً إلى لوحاته الجريئة التي أبدعها في مرحلة متأخرة من مسيرته الفنية.

وتحت إشراف منسقي المعرض سيسيل دوبريه، رئيسة متحف بيكاسو الوطني في باريس، وفيرجيني بيردريسوت-كاسان، كبيرة أمناء المتاحف رئيسة قسم النحت والخزف في متحف بيكاسو الوطني في باريس،وعائشة الأحمدي منسقة معرض معاونة في اللوفر أبوظبي، يُقدّم المعرض نظرة على مسيرة بيكاسو والتسلسل الزمني لأعماله الفنية ويمزج تحوّلاته الفنية الجذرية مع الأساطير اليونانية، فيما تتجلّى عبر تقنياته المتنوعة في التصوير، والنحت، والتخطيط، والخزف.

ويجمع المعرض أكثر من 130 عملاً فنياً مُعاراً من فرنسا، وقطر، ولبنان، ودولة الإمارات ، وغرب آسيا، من بينها سبعة أعمال من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، وستة أعمال من مجموعة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إلى جانب أعمال فنية أخرى.

تمثل جميع هذه الأعمال المُعارة من ثماني مؤسسات ومجموعات خاصة، إضافة إلى صالة عرض فنية واحدة، إسهامات قيّمة تُثري المعرض، ومن بين تلك المؤسسات متحف اللوفر (باريس)، ومؤسّّسة الأثاث الوطني (باريس)، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث (الدوحة)، ومؤسسة دلّول للفنون (بيروت)، ومعرض ميم (دبي)، ومؤسسة برجيل للفنون (الشارقة).

وتتوزع أعمال رئيسية لستة فنانين عرب في مختلف أرجاء المعرض حيث تُبرز تأثير بيكاسو في الفن الحديث في العالم العربي وصداه الذي تجاوز حدود أوروبا.

تضم المجموعة المعروضة لوحات للفنانين العراقيين ضياء العزاوي، وجواد سليم، وشاكر حسن آل سعيد، إضافة إلى الفنان المصري رمسيس يونان.

ويُعرض عمل خزفي ملوّن للفنانة الجزائرية الرسامة باية محيي الدين، الذي استقطب معرضها عام 1947 في قاعة "مايت" في باريس اهتمام الفنانين السرياليين واهتمام بيكاسو نفسه، وهو ما يعكس تبادلاً فنياً مشتركاً بينهما.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي إن معرض "بيكاسو،يستكشف تصوّر الشكل" المُتفرد من نوعه إرث أحد أبرز الرموز الفنية في القرن العشرين، وسيتسنى للزوار الاطلاع على مجموعة استثنائية من الأعمال الفنية التي تمتد عبر محطات مفصلية في مسيرته الفنية، وتماشياً مع رؤية متحف اللوفر أبوظبي ولإثراء تجربة عشاق الفنون، سنُقدم أعمالاً فنية متميزة لفنانين عرب سعياً إلى تسلّيط الضوء على الحوار المتواصل مع إرث بيكاسو، والحوار بين الثقافات من منظور أوسع، حيث يشكّل هذا المفهوم جوهر رسالة متحفنا، والتزامنا الراسخ بتوضيح الروابط بين السرديات الفنية العالمية، ونعرب عن بالغ امتناننا لشركائنا والجهات المُعيرة، على المستويين الإقليمي والدولي والذين كان لتعاونهم معنا دور بارز في إقامة هذا المعرض المتميز.

وقالت سيسيل ديبراي، رئيسة متحف بيكاسو الوطني في باريس، وفيرجيني بيردريسوت-كاسان، كبيرة أمناء المتحف ورئيسة قسم النحت والخزف في متحف بيكاسو الوطني في باريس إن هذا المعرض الفردي الأول المخصّص لبيكاسو في متحف اللوفر أبوظبي يقدم رحلة أصيلة تتمحور حول إشكالية تصوّر الشكل، وصُمّم المعرض انطلاقاً من أكثر المجموعات ثراءً لأعمال بيكاسو على مستوى العالم، وجرى الإعداد لها اعتماداً على روح التعاون المشترك بين فرق العمل ومجموعات متحف اللوفر أبوظبي؛ هذه المؤسسة التي تجسد نقطة الالتقاء الثقافي بين الشرق والغرب، وبين علم الآثار والفن الحديث، ليستكشف المعرض كيف أعاد بيكاسو باستمرار ابتكار مفهوم التمثيل والتعبير، بداية من الأشكال الفريدة للمدرسة التكعيبية، وصولاً إلى الأشكال الكلاسيكية في عشرينيات القرن الماضي، والكائنات الهجينة في مرحلته السريالية.

ويقدم المعرض رحلة غامرة بين جنبات مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الغزيرة والمذهلة تزخر بأصداء عالمية، وتشمل مجموعة من الروائع الفنية التي تُعرض للمرة الأولى على الإطلاق في متحف اللوفر أبوظبي.

ويستقبل المعرض زواره بمقطع من فيلم "لغز بيكاسو" للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي هنري-جورج كلوزو، والذي يصور بيكاسو أثناء عمله،ويضع الإطار العام لاستكشاف تطوّر بيكاسو الفني ضمن سياق الحداثة.

وينقسم المعرض إلى خمسة أقسام موضوعية ويُوفّر فرصة نادرة لاستكشاف إبداع الفنان وتأثيره المتواصل عبر الثقافات ويعكس رسالة متحف اللوفر أبوظبي في ربط السرديات الفنية العالمية، وعرض روائع فنية شكّلت ملامح الفن الحديث.

وفي سياقٍ متصل مع المعرض، جرى إعداد جدول برامج متكامل للأنشطة المجتمعية الهادفة إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز الحوار حول الفن والإبداع.

ومن المقرر أن يستضيف المتحف أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية للكبار، والعائلات، والشباب.

وسيتوفر بودكاست عن المعرض عبر موقع اللوفر أبوظبي وتطبيقه على الهواتف المحمولة، وهو ما يتيح للجمهور استكشاف موضوعاته من أي مكان،وسيكون كتيب معرض "بيكاسو، تصوّر الشكل" متاحاً باللغات العربية،والإنجليزية، والفرنسية في متجر المتحف وعبر الإنترنت.