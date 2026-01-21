"إيدك دبي" يعلن إطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان 2027

دبي في 21 يناير / وام / اختتم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2026 " دورته الثلاثين في محطة تتوّج ثلاثة عقود من الريادة العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، مسجّلاً صفقات قياسية بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

واعلنت شركة " إندكس " المنظمة للحدث اليوم ،عن إطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان على أن يقام العام المقبل 2027 باعتباره مبادرة رائدة تمثّل تطوراً طبيعياً لإرث "إيدك دبي" وتعكس رؤية دبي الطموحة في رسم مستقبل قطاع طب الأسنان على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد "إيدك دبي2026 " إقبالاً واسعاً، تجاوز 80,000 زائر ومشارك من 192 دولة حول العالم بالإضافة إلى 5,860 علامة تجارية عالمية تمثل 4,316 شركة عارضة لأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية لطب الأسنان وصحة الفم.

ويؤكد "إيدك دبي" مكانته منصة رائدة للابتكار، وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات المهنية بين أبرز الشركات، والخبراء، والهيئات الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يأتي أسبوع دبي لطب الأسنان بوصفه مفهوما شاملا على مستوى المدينة، يجمع منظومة طب الأسنان بأكملها، بما في ذلك قطاعات الأعمال، والتعليم، والابتكار، والتواصل المجتمعي والعام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، ودفع عجلة الابتكار في القطاع، وذلك بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وهيئة الصحة بدبي.

وينطلق أسبوع دبي لطب الأسنان بوصفه مبادرة استراتيجية من" إيدك دبي" وتقام هذه الفعالية سنوياً، على أن تُعقد دورته الافتتاحية خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير 2027 في مواقع متعددة في دبي .

وسيشكّل الحدث منصة عالمية حيوية تجمع العلامات التجارية المتخصصة في طب الأسنان، والمهنيين، والأكاديميين، وصنّاع السياسات، والمرضى، والعائلات، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج أسبوع دبي لطب الأسنان تنظيم إيدك دبي 2027 خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير ليواصل الحدث ترسيخ مكانته باعتباره أبرز مؤتمر ومعرض متخصص في طب الأسنان على مستوى العالم.

تهدف المبادرة إلى دفع النمو الاقتصادي، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني، وتسريع تبنّي أحدث التقنيات والابتكارات السريرية، إلى جانب تعزيز الوعي العام والفهم المجتمعي لأهمية صحة الفم باعتبارها ركناً أساسياً من الصحة العامة وجودة الحياة ويعكس ذلك التزام دبي المتواصل بتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، والحفاظ على أعلى المعايير العالمية في مجال طب الأسنان.

ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة والشاملة، يعزز أسبوع دبي لطب الأسنان مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار والتعليم وتطوير الصحة العامة والتميّز المهني في طب الأسنان، مساهماً في رسم مستقبل القطاع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويشهد قطاع طب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً غير مسبوق فمن المتوقع أن يصل حجم سوق العناية بالأسنان في الدولة إلى 318 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7,4 في المائة، في حين أنه من المتوقع أن تصل مبيعات معدات طب الأسنان إلى 282 مليون دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5,25 في المائة.

وحققت خدمات طب الأسنان المرتبطة بصحة الفم والعلاجات، في عام 2024 وحده، إيرادات بلغت 195,3 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 290,49 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الوعي الصحي، والمبادرات الحكومية التي تشجّع على الرعاية الوقائية للأسنان، وارتفاع الطلب الناتج عن السياحة العلاجية.

وتتضاعف أهمية أسبوع دبي لطب الأسنان في ظل المكانة الراسخة لدبي وجهة رائدة للسياحة العلاجية.

ففي عام 2023، استقبلت المدينة 691,000 سائح بغرض العلاج، أسهموا في تحقيق إيرادات مباشرة بلغت 1,03 مليار درهم إماراتي، وإيرادات غير مباشرة بقيمة 2,3 مليار درهم من خلال الإقامة والنقل والأنشطة الترفيهية.

وسيسهم أسبوع دبي لطب الأسنان في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الطبية والرعاية الصحية، بما يدعم التصنيفات العالمية للمدينة وأهدافها في النمو الاقتصادي.

وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية 2033 واستراتيجيات الرعاية الصحية والسياحة اللاجية، ستجمع المبادرة أصحاب المصلحة والمعنيين على المستويين المحلي والدولي لتعزيز الابتكار والتعليم وتحقيق أثر مستدام طويل الأمد في قطاع طب الأسنان.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA): "نفخر بإطلاق هذا الحدث البارز في دبي، والذي يمثل خطوة نوعية في قطاع طب الأسنان عالمياً.. فمن خلال أسبوع دبي لطب الأسنان، نعمل على توحيد منظومة طب الأسنان بأكملها، من المهنيين والأكاديميين وروّاد الابتكار ومختلف فئات المجتمع، وذلك عبر منصة متكاملة تمتد على مستوى المدينة وتعزّز تبادل المعرفة، والتعليم المتقدم، والممارسات القائمة على الابتكار".

بدوره قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تتمتع دبي بإمكانات استثنائية في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ومن أبرز الأحداث التي واصلت تحقيق النجاح والنمو على مدار سنوات طويلة هو مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي ’إيدك دبي‘، الذي مهّد الطريق لإطلاق أسبوع دبي لطب الأسنان ويعكس ’إيدك دبي‘، الذي يحتفي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاقه، قدرة الإمارة على تنظيم فعاليات هادفة ومؤثرة تعزز التبادل المعرفي والتطوّر المهني، وتوثق العلاقات عبر مختلف القطاعات والتخصصات".