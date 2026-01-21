"اكسبوجر 2026" يكشف عن 5 عوالم جديدة تشمل معارض فنية وجلسات حوارية

الشارقة في 21 يناير / وام / كشف مهرجان التصوير الدولي "اكسبوجر 2026" الذي ينطلق 29 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير المقبل عن 5 عوالم جديدة تُقدَّم عبر مناطق متخصصة تفتح أمام الزوار مسارات متنوعة لاكتشاف الصورة من زوايا متعددة ضمن تجربة متكاملة يُتوقع أن تستقطب أكثر من 30 ألف زائر.

تشمل هذه المناطق كلا من التصوير الميداني الذي يوثّق تفاصيل الحياة اليومية والتصوير الرياضي والحركي وتصوير الطبيعة والحياة البرية وتصوير الرحلات والمغامرات إلى جانب التصوير الفني والإبداعي .

تعزّز هذه الإضافات تجربة الزوار من خلال انتقالهم بين عوالم بصرية تجمع بين المشاهدة والمعرفة والتفاعل وتقدّم الصورة بوصفها أداة لفهم الإنسان وتحولات العالم من حوله.

وتضم المناطق الـ 5 ، عشرات المعارض الفنية بمشاركة نخبة من المصورين الدوليين إلى جانب برنامج متنوع من الجلسات واللقاءات المتخصصة المرتبطة بكل منطقة ما يعزّز تنوّع التجربة التي يقدّمها المهرجان ويمنح الزوار مسارات متعددة للاطلاع على الصورة بوصفها أداة توثيق ومعرفة وثقافة.

ويعتمد "اكسبوجر 2026" في نسخته العاشرة التي تقام تحت شعار "عقد من السرد القصصي البصري" في منطقة الجادة بالشارقة على بنية شاملة تقوم على 10 مناطق متخصصة تشكّل مجتمعة خريطة التجربة البصرية للمهرجان وإلى جانب المناطق الخمس الجديدة تضم هذه البنية منطقة أثينا ومنطقة مشروع عدسة العالم ومنطقة التصوير الصحفي ومنطقة البورتريه والناس ومنطقة القمة البيئية ومنطقة المشاريع الوثائقية ، بما يعكس اتساع القضايا التي يتناولها المهرجان عبر الصورة من الهوية والذاكرة إلى النزاعات والبيئة والتحولات الاجتماعية.