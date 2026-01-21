‎مشاركون في "مؤتمر عجمان للتخطيط العمراني" : العمارة التقليدية عنصر أساسي في تعزيز الاستدامة

عجمان في 21 يناير/وام/ أكد مشاركون في مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني2026 أن العمارة التقليدية عنصرأساسي في تعزيز الاستدامة والانتماء المجتمعي، وأن المزج بين الأصالة والحداثة يعكس خصوصية المدن الخليجية، ويواكب متطلبات التنمية الحضرية المعاصرة، مع التمسك بالهوية المحلية عبر تنوع المشاريع وأنماط المدن والتخطيط.

جاء ذلك خلال مشاركات أسرية وتفاعلية متنوعة، عكست حرص المؤتمر على إشراك مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بالهوية العمرانية والثقافية للإمارة.

وقالت فاطمة محمد من فريق عالم ماجد، المشارك في المؤتمر إن هذه المشاركة تهدف إلى ربط الجيل القديم بالجيل الجديد من خلال أرشيف مجلة ماجد موضحة أنه تم عرض نسخ أصلية ومتنوعة من المجلة، إلى جانب عملات وطوابع خاصة ضمن جناح مخصص.

وأضافت أن الجناح يضم شاشات تفاعلية ذكية تواكب التطور التقني، للتعريف بمعالم إمارة عجمان وإرثها الثقافي عبر لعبة تفاعلية بعنوان «ابحث عن فضولي»، يتم من خلالها إشراك الأطفال وأسرهم بطريقة تعليمية وترفيهية.

من جانبه، أكد علي بن شميل الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد أن مشاركة الجمعية بركن خاص يهدف إلى تمكين أصحاب التوحد ودمجهم في المجتمع، والتعريف بقدراتهم وإمكاناتهم أمام الحضور في مثل هذه الفعاليات الدولية، وإبراز فرصهم في سوق العمل في مجالات متعددة، منها الضيافة والرسم والنسيج والطباعة.

وفي جلسة نقاشية متخصصة عُقدت في اليوم الثاني للمؤتمر، تحدث الدكتور عبد المجيد نوح عن أهمية الحفاظ على المدن المعاصرة في دول الخليج، وضرورة دمج الطابع المعماري القديم في تصميمها الحديث، بما يسهم في صون الهوية الثقافية والتراثية للمنطقة.

بدوره، أكد المهندس إياد جمعة عبد الجواد من كلية العمارة بجامعة عجمان أهمية المؤتمر، الذي يجمع نخبة من المتخصصين في مجال المدن والهندسة المعمارية والتخطيط على المستوى الدولي ويتيح فرصة قيّمة لزوار المؤتمر للاستفادة من الخبرات المتنوعة للدول المشاركة، ونقل التجارب الإماراتية الناجحة إلى مختلف دول العالم.

من جهة أخرى شارك أصحاب الهمم في مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني من خلال أجنحة خاصة ضمن جناح وزارة الأسرة، في خطوة تعكس حرص المؤتمر على تعزيز الشمولية وتمكين جميع فئات المجتمع.

وساهمت مشاركة أصحاب الهمم في إبراز دورهم الفاعل في بناء المدن المستقبلية، من خلال طرح رؤى وأفكار تسهم في التأثير على سياسات التخطيط العمراني بما يلبي احتياجاتهم ويعزز جودة الحياة.