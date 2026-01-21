نهيان بن مبارك يفتتح منشأة "بايبتيك سوليوشنز للتصنيع" في كيزاد بأبوظبي

أبوظبي في 21 يناير / وام / افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، منشأة "بايبتيك سوليوشنز للتصنيع ذ.م.م" في مناطق كيزاد – أبوظبي، خلال حفل افتتاح حضره عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية، والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والجامعات، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية لدعم منظومة الصناعة المتقدمة في دولة الإمارات.

وقام معاليه، خلال الحفل، بقصّ الشريط إيذانًا بتدشين المنشأة، في محطة نوعية تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في مجال الصناعات المتقدمة، وتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للتصنيع الحديث.

وعقب الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في أقسام المنشأة، اطّلع خلالها على خطوط الإنتاج والتقنيات المتقدمة المستخدمة في تصنيع انحناءات الأنابيب بالحثّ الحراري، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل التصنيع، وآليات التشغيل، ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة.

وأشاد معاليه بما تضمه المنشأة من بنية صناعية متطورة وكفاءات تقنية عالية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشاريع الصناعية النوعية يسهم بشكل مباشر في دعم توجهات دولة الإمارات نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مستوى الاكتفاء الصناعي، إلى جانب دعم قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وخلق فرص نوعية للكفاءات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة نموه على المدى الطويل.

وتُعد منشأة «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» الأولى والأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في تصنيع انحناءات الأنابيب بالحثّ الحراري (Hot Induction Pipe Bends)، بما يشكّل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي، ويسهم في تلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية الحيوية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والكفاءة والسلامة التشغيلية.

ويأتي افتتاح هذه المنشأة في إطار النهج التنموي الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في ترسيخ استدامة النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتتميز منشأة «بايبتيك» بقدرات إنتاجية وتقنية متقدمة، حيث تضم خطوط تصنيع حديثة قادرة على إنتاج انحناءات أنابيب بالحثّ الحراري بمقاسات تتراوح بين 4 و80 بوصة، بما يلبي احتياجات المشاريع الكبرى والاستراتيجية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية في الدولة والمنطقة.

كما تعتمد المنشأة منظومة تشغيل متكاملة وفق مفهوم الصناعة 4.0، من خلال توظيف تقنيات إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، وتطبيق أنظمة الصيانة التنبؤية، إلى جانب منظومة التتبّع الرقمي الشامل لكافة مراحل الإنتاج، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والجودة والموثوقية، ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية والاستدامة المؤسسية.

وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تطبق «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» ممارسات متقدمة في الاقتصاد الدائري، وتعتمد حلول الطاقة النظيفة ضمن عملياتها التشغيلية، بما في ذلك التشغيل المدعوم بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير نظام مبتكر يُعد من الأوائل عالميًا لتحويل البخار إلى مياه صالحة للشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف لتر يوميًا، في خطوة تعكس كفاءة إدارة الموارد والحرص على تقليل الأثر البيئي.

كما تولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات البشرية، من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية وتعليمية وجامعات لدعم برامج التدريب والتأهيل والبحث والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة الصناعات المتقدمة وضمان استدامة القطاع الصناعي على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قالت هينا كالانتري، مديرة شركة بايبتيك سوليوشنز للتصنيع: “يشرفنا استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في منشأتنا، ويُعد هذا الافتتاح محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويجسد التزامنا بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، وتقديم حلول صناعية متقدمة تلبي متطلبات المشاريع الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنمية الكفاءات المحلية.”

وفي سياق رؤيتها التوسعية، أعلنت الشركة عن إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع مؤسسات وجهات رائدة محليًا ودوليًا، من بينها EMERGE وشركة الغربية للأنابيب وSEAH Steel وCERT وجامعة دبي الكندية، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، وتبادل المعرفة، وتطوير الحلول المستدامة، وبناء منظومة صناعية متكاملة تجمع بين القطاعين الصناعي والأكاديمي.

ويُشكّل افتتاح منشأة «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» إضافة مهمة إلى منظومة التصنيع في دولة الإمارات، وخطوة متقدمة نحو تعزيز الاعتماد الصناعي الذاتي، ودعم مشاريع البنية التحتية والطاقة، وترسيخ نموذج صناعي حديث قائم على الابتكار والكفاءة والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة على خارطة الصناعة العالمية.

تُعد «بايبتيك سوليوشنز للتصنيع» الشركة الرائدة والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تصنيع انحناءات الأنابيب بالحثّ الحراري، وتقدم حلولًا صناعية عالية الجودة لقطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية الصناعية، مع تركيزها على الابتكار والاستدامة وتطوير الكفاءات، بما يرسخ معايير جديدة للتميز الصناعي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.