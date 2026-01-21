"إيدج" و"أليسون ترانزميشن" تُوقعان اتفاقية لتعزيز حلول الحركة البرية

أبوظبي في 21 يناير / وام/ أعلنت شركة" ترست،" التابعة لمجموعة إيدج والمزوّد البارز للحلول القتالية العسكرية، عن إبرام اتفاقية وكالة معتمدة مع شركة "أليسون ترانزميشن"، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات نواقل الحركة الأوتوماتيكية المخصّصة للتطبيقات التجارية والدفاعية.

تعكس هذه الخطوة النمو المتواصل في قدرات شركة "ترست " واتساع نطاق خدماتها، بما يعزز دورها في توفير حلول تتميّز بموثوقية عالية وأداء متقدم ودعم مستويات الجاهزية العملياتية.

تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2026)، المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

و بصفتها وكيلاً مباشراً معتمداً لشركة "أليسون"، ستتولّى "ترست" تقديم منظومة خدمات متكاملة تشمل المبيعات والدعم الفني والصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية لأنظمة" أليسون ترانزميش" ويسهم ذلك في تعزيز إتاحة حلول متطورة لنواقل الحركة على المستويين المحلي والإقليمي لمختلف فئات المركبات البرية.