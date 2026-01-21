تحت رعاية منصور بن زايد.. الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط

أبوظبي في 21 يناير/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تنظمه المنظمة وتستضيفه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري.

يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 من ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية وكبار المسؤولين والخبراء من إدارات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى، ومزوّدي التكنولوجيا، وممثلي مجتمع الأعمال الأوسع، والمنظمات الدولية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية ومن يسهمون في رسم مستقبل التجارة عبر الحدود.

ويناقش المؤتمر والمعرض، الذي يعقد تحت شعار "مرونة الجمارك في عالم معقّد: تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار"، مستقبل إدارة الحدود وكيفية مساهمة التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات والشراكات المتنوعة في تعزيز حماية الحدود، وتبسيط وتسريع حركة التجارة، ورسم ملامح مستقبل العمليات الجمركية في بيئة تجارية وجمركية تزداد تعقيدًا.

ويتيح المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، الفرصة أمام حوالي 80 متحدثًا لطرح ومناقشة مرئياتهم حول كيف يمكن لمجتمع الجمارك العالمي مواكبة التغيير بمرونة، وتسخير الابتكار لتعزيز الأمن وحماية الحدود وسلاسل الإمداد، وفي الوقت ذاته دفع جهود تيسير التجارة.

ومن المقرر أن تركز جلسات اليوم الأول من المؤتمر على محور "تأمين الحدود من أجل تجارة أكثر أمانًا"، بينما تتناول جلسات اليوم الثاني محور "تيسير التجارة عبر المسارات الرقمية"، فيما يناقش المشاركون في اليوم الثالث محور "الابتكار لمستقبل الجمارك".

ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر عدد من الشركات المحلية والعالمية التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول الرقمية والابتكارات والخدمات التي يمكن لقطاع الجمارك العالمي الاستفادة منها في تطوير الأداء وتحقيق التكامل وتعزيز الشراكة الجمركية، إضافة تأمين سلاسل الإمداد والتوريد وتحليل البيانات والمعلومات بما يسهم في اتخاذ القرار الجمركي السليم.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن دولة الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض تكنولوجيا منظمة الجمارك العالمية لأول مرة في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس ريادة دولة الإمارات في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية، ويجسد دورها الهام شريكا استراتيجيا لمنظمة الجمارك العالمية ومكانتها في صياغة مستقبل قطاع الجمارك العالمي.

وأكد سعادته أن أهمية المؤتمر والمعرض تنبع من أهمية الجهات المشاركة وتنوع المشاركين فيه ما بين جهات حكومية وقطاع خاص وشركات صناعية وتكنولوجية وخبراء ومتخصصين وصناع القرار الجمركي على مستوى العالم، إضافة إلى أهمية القضايا المطروحة على أجندة الأعمال.

وأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا المحورية المؤثرة في صياغة مستقبل الجمارك على مستوى العالم في ظل التحديات المتزايدة، ومدى قدرة قطاع الجمارك على تأمين وتسهيل التجارة في المستقبل من خلال ابتكار سياسات وآليات وأدوات جديدة، والاستفادة من الماسحات الضوئية الذكية في تأمين الحدود، وابتكار الأشعة السينية لتعزيز رشاقة الجمارك وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، إضافة إلى تعزيز الأمن الجمركي باستخدام التكنولوجيا السحابية، وابتكار حلول رقمية لتسهيل التجارة عبر الحدود، ودعم الثقة في التجارة من خلال البيانات المرتبطة والوثائق القابلة للتحقق، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن التجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل سد فجوة البيانات، وبناء جمارك مرنة ورشيقة في عالم معقد.

وأوضح سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة، أن المؤتمر يجمع نخبة متنوعة ومتميزة من المسؤولين الحكوميين في قطاع الجمارك وممثلي القطاع الخاص ومزودي التكنولوجيا في خطوة كبيرة ستسهم في صياغة مستقبل العمل الجمركي العالمي، ويمثل فرصة كبيرة للحوار حول أبرز التحديات التي تواجه الإدارات الجمركية مع إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن كيفية مواجهتها والحلول المطروحة لتطوير الأداء الجمركي.

وأضاف سعادته أن المؤتمر يتضمن تنظيم العديد من الأنشطة والاجتماعات الإقليمية المصاحبة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص والشركات المشاركة في المعرض لاستعراض أحدث التقنيات في المجال الجمركي إقليميًا وعالميًا، والتعرف على أبرز مشاريع الجمارك المبتكرة والحلول الذكية، فضلًا عن الحوارات التفاعلية بين القادة الجمركيين والممارسين حول التحديات والفرص الناشئة في استخدام التقنيات المتقدمة في العمل الجمركي، واستعراض دراسات حالة وعروض توضيحية تقدم حلولاً عملية من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة فرص واسعة للتواصل وبناء العلاقات مع الشركاء والخبراء ومزوّدي الحلول.