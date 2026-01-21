انطلاق معرض "إبداعات أصحاب الهمم" في أم القيوين

أم القيوين في 21 يناير/وام/ افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، اليوم معرض «إبداعات أصحاب الهمم»، الذي ينظمه مركز أم القيوين الثقافي بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار دعم وتمكين أصحاب الهمم وإبراز طاقاتهم الإبداعية في المجالات الثقافية والفنية والحرفية.

شهد المعرض مشاركة 35 مشاركا من أصحاب الهمم منتسبين إلى ستة مراكز متخصصة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، شملت مركز أم القيوين للتوحد، ومركز الموارد لذوي الإعاقة، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ومركز أمان لتأهيل ذوي الإعاقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية من خلال مشاريع "تكوين".

وتفقد الشيخ ماجد يرافقه مدراء وممثلو المؤسسات الحكومية بالامارة المعرض واطلع على الأعمال المشاركة التي عكست إبداع أصحاب الهمم في عدد من المجالات، من بينها صناعة الشموع والصابون، وتزيين إطارات الصور، والأعمال اليدوية والخزفية، وأعمال الخياطة، إلى جانب إنتاجات فنية وحرفية أخرى.

واستهدف المعرض أيضا إبراز المهارات في الخط العربي، وإصدار الكتب، والرسم، والتصميم الجرافيكي، وصناعة الحلويات، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة متخصصة في صناعة المداخن الفخارية ضمن الموروث الإماراتي الأصيل بهدف تعزيز الهوية الوطنية وربط الطلبة بالتراث الثقافي للدولة.

وأثنى الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا على جهود ومواهب المشاركين من أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، مشيدا بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، وقال: "إن معرض «إبداعات أصحاب الهمم» يعكس التوجه الإنساني والحضاري لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع على أسس تكافؤ الفرص والشمولية، ودعم إبداعاتهم باعتبارها جزءاً أصيلاً من المشهد الثقافي الوطني، بما يسهم في تعزيز حضورهم ودورهم في مسيرة التنمية الثقافية والمجتمعية المستدامة".

وثمّن رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين جهود وزارة الثقافة ووزارة تمكين المجتمع في دعم أصحاب الهمم وتوفير المنصات الداعمة لاكتشاف طاقاتهم الإبداعية وتنميتها، بما يعزز قيم التماسك المجتمعي ويجسد رؤية الدولة في بناء مجتمع متكامل يقوم على الشراكة والتكافؤ وتمكين جميع فئاته.

من جانبه، قال عبدالله بو عصيبة مدير مركز أم القيوين الثقافي إن معرض "إبداعات أصحاب الهمم" الذي ينظم سنوياً يهدف إلى دعم وتنمية مهارات وإبداعات أصحاب الهمم، وتوفير منصة لعرض قدراتهم أمام المجتمع، مؤكداً أن وزارة الثقافة تولي اهتماما كبيراً بالمبدعين والموهوبين، ودائما ما تقدم لهم الدعم، والعمل على تنمية قدراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان إبداعاتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وفي ختام المعرض، كرم الشيخ ماجد بن سعود المعلا الجهات المشا ركة والمشاركين المبدعين.