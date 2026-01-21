منتخب الرماية يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بأبوظبي

دبي في 21 يناير /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرماية، مشاركة منتخب الإمارات لرماية الأطباق من الحفرة، في بطولة أبوظبي الجائزة الكبرى التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل، في نادي العين للفروسية والرماية والجولف وتستمر حتى 31 يناير الجاري، وذلك ضمن نخبة من رماة العالم.

وحقق منتخب الإمارات، المكون من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، ووليد العرياني، ويحيى سهيل المهيري، المركز الثالث في منافسات الفرق بالبطولة الآسيوية التي اختتمت أمس بالدوحة، بعد تسجيله 351 طبقاً، بفارق طبق واحد عن منتخب قطر صاحب المركز الثاني، وثلاثة أطباق عن المنتخب الكويتي المتصدر برصيد 354 طبقاً.

وعقب انتهاء مشاركتهم القارية، هنأ سعادة اللواء محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، لاعبي المنتخب، مشيداً بإنجازهم، ومعرباً عن ثقته بقدراتهم وسعيهم الدائم للمنافسة الإيجابية في البطولات الإقليمية والدولية.

وأكد إن هذه النتائج تمثل بداية موفقة وحافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل دعم اللاعبين وتوفير كل سبل التطوير، بما يسهم في رفع اسم وعلم دولة الإمارات في المحافل الرياضية.

من جانبه، أشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق "فزاع" للرماية، بأداء المنتخب الوطني والمستوى الفردي المتميز للرماة، مهنئاً الاتحاد بهذا الإنجاز، ومؤكداً أن هذه النتيجة تمثل باكورة ثمار التعاون المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من النجاحات التي تعكس التطور الرياضي الذي تشهده دولة الإمارات.

وأعرب الرامي الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم، نجم المنتخب الوطني، عن سعادته بما تحقق في بطولة آسيا بالدوحة، مشيراً إلى أن هذه النتيجة جاءت امتداداً للنتائج الإيجابية التي تحققت في بطولة المساندة بأبوظبي.

وأكد أن الاستعدادات ستتواصل اعتباراً من يوم السبت المقبل للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، وأنه وزملاءه حريصون على تقديم أداء مشرف يعكس مستوى المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.