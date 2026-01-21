إعلان الفائزين في الدّورة الـ31 لجائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ

الشارقة في 21 يناير/وام/ أعلنت هيئة الشارقة للتّعليم الخاص اليوم نتائج الفائزين في الدّورة الـ 31 لجائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ التي شهدت إقبالًا متميّزًا ومشاركة واسعة تعزز نجاحها في أهدافها ونشر ثقافة التّميّز في الميدان التّربويّ والمجتمع المحليّ.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي بوابة المشتركين في فئات الجائزة بلغ ( 2486) مستخدما تنافسوا بكلّ اقتدار في مراحل التحكيم المختلفة ليفوز ( 50 ) بطلًا من أبطال التّميّز في فئتين رئيسيتين هما فئة الأفراد المتميزين وفئة المؤسسات التّعليميّة المتميّزة.

ففي فئة الأفراد المتميزين فاز بفئة الطالب المتميّز (39) طالبًا كما فاز في فئة الطالب المتميّز من الفئات الخاصة كلّ من الطالب ( سليمان خميس سليمان الخديم العنتلي) والطالبة (عائشة خالد على ثانى الشامسى).

وفي فئة المعلم المتميّز فازت (دانة كمال محمد عبدالجبار) بالمركز الأول عن هذه الفئة كما فازت (فاطمة اسماعيل محمد الصرايرة) في فئة الوظائف الداعمة المتميّزة وحصل على جائزة ولي الأمر المتميّز المركز الأول (فيجايا روهينى رافى جاياكومار) .

أما في فئة المؤسسات التعليميّة المتميّزة فقد فازت بجائزة الحضانة المتميّزة في المركز الأول (حضانة الإدارة العامة للحرس الأميري) في حين فاز بجائزة المدرسة المتميّزة في المركز الأول (مدارس التكنولوجيا التطبيقية - الفجيرة – بنين) وفاز بفئة المؤسسات والشراكات الداعمة للتّعليم المتميّزة ( مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات

القيادة العامة لشرطة دبي).

وأشادت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص بجهود لجان التّحكيم وفريق العمل مؤكدة أنّ الجائزة تسهم في دعم التّفوق والتّميّز في الميدان التّربويّ وتعزيز جودة الممارسات التّعليميّة.

وأكد علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتّعليم الخاص أن التزام المشاركين بمعايير الجائزة عكس حرص الميدان التّربويّ على التّطوير المستمر وتعزيز ثقافة التّميّز.

بدورها أكدّت علياء الحوسني مدير جائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ حرص الجائزة على رعاية متميزي الميدان التّربويّ والمجتمع المحليّ وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز تميّزهم وتجويد مشاركاتهم وتمكينهم من معايير التّميّز وفق أعلى المعايير .

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في حفل رسميّ يقام في 15 فبراير المقبل احتفاءً بإنجازاتهم وتقديرًا لجهودهم وسعيهم للتّميّز والإبداع.