7.1 مليار درهم أرباح "أبوظبي الإسلامي" في 2025 بنمو 16%

أبوظبي في 21 يناير /وام/ حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 7.1 مليار درهم بنهاية عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 18% ليصل إلى 8.1 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة، خلال الربع الرابع من عام 2025 المنصرم، 1.75 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 25% ليصل إلى 2.05 مليار درهم، مدفوعاً بتسارع وتيرة الأعمال واستمرار نمو قاعدة المتعاملين.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للمصرف خلال عام 2025 إلى 12.3 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي، مدعومة بنمو متوازن في الدخل من مصادر التمويل وغير التمويل.

وبلغ الدخل من مصادر التمويل 7.6 مليار درهم محققاً زيادة بنسبة 15%، فيما ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 17% ليصل إلى 4.8 مليار درهم، مشكلاً 39% من إجمالي الدخل التشغيلي.

وقال سعادة جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن عام 2025 شكل محطة بارزة في مسيرة المجموعة، عكست أداءً استثنائياً تمثل في تحقيق مستويات قياسية من الربحية، ونمو قوي في الميزانية العمومية، وعوائد تنافسية على مستوى القطاع، وإن المجموعة تدخل مرحلة جديدة ضمن "رؤية أبوظبي الإسلامي 2035"، المرتكزة على خطة خمسية تستهدف تسريع النمو، وتعزيز التحول الإستراتيجي، وتكريس خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المجموعة سجلت في عام 2025 أداءً قوياً، تجسّد في تحقيق جميع قطاعات الأعمال نتائج متميزة، وذلك بفضل تنامي نشاط المتعاملين وارتفاع الطلب على حلول التمويل.

وأضاف أن النمو المتوازن في كل من الدخل من مصادر التمويل ومن غير مصادر التمويل يعكس متانة نموذج أعمال المجموعة القائم على تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب فعالية المبادرات الخاصة بخدمات البيع المتقاطع عبر القطاعات المختلفة.

وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 281 مليار درهم بنهاية عام 2025، مدعوماً بنمو إجمالي تمويلات المتعاملين بنسبة 26% لتبلغ 186 مليار درهم، إلى جانب توسع محفظة الاستثمارات.

كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 25% لتصل إلى 229 مليار درهم، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتشكل 64% من إجمالي الودائع.

واقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية بقيمة 97 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي توزيعات تبلغ 3.5 مليار درهم، تعادل 50% من صافي الأرباح.