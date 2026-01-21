مهرجان الظفرة للكتاب يستعرض جهود تمكين أصحاب الهمم

أبوظبي في 21 يناير / وام / استعرض مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، حتى 25 يناير الجاري، جهود تمكين أصحاب الهمم ودور الأسرة في دعمهم ودمجهم في المجتمع.

وتناولت محاضرة مجتمعية عقدت ضمن فعاليات المهرجان أهمية تمكين أصحاب الهمم بوصفه ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وشامل.

وركزت المحاضرة التي نظمت أمس بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في حديقة مدينة زايد العامة، وتحدث فيها أحمد الحمادي، قائد مجموعة مدربي التأهيل المهني على أن التمكين المهني والاجتماعي لأصحاب الهمم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدور الأسرة.

وأكد الحمادي أن العام 2026، الذي أعلنته دولة الإمارات "عام الأسرة"، محطة مهمة لتعزيز هذا الدور، إذ تمثل الأسرة والمؤسسات المتخصصة حلقة متكاملة يعمل كل طرف فيها على دعم الآخر، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم والأخذ بأيديهم نحو الاستقلال والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

واستعرض قصص نجاح ملهمة حققها أصحاب الهمم في مجالات رياضية ومهنية وحرفية متعددة، مؤكدا أن هذه النماذج تعكس حجم الإمكانات الكامنة لدى هذه الفئة، وتبرز أهمية المبادرات الثقافية والمجتمعية، مثل مهرجان الظفرة للكتاب، في دعمهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع شامل، متماسك، وقائم على المعرفة.

وأشار إلى أن الهيئة تقدّم خدمات تمكينية شاملة تشمل الدعم الطبي المتخصص عبر فرق طبية وتشخيصية، إلى جانب الخدمات التأهيلية باستخدام أحدث التقنيات المساندة، إضافة إلى تسهيلات رقمية.

وتطرق إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة في الدعم المجتمعي والرياضي من خلال المبادرات والنوادي المتخصصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات والتوظيف، وتسويق منتجات أصحاب الهمم، بما يعزز استقلالهم المالي والاجتماعي، ويكرّس مفهوم الشراكة المجتمعية.