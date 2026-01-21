"PBS Group" التشيكية تعرض محركاتها التوربينية المتطورة خلال "يومكس وسيمتكس "

أبوظبي في 21 يناير / وام/ عرضت شركة "PBS Group" من جمهورية التشيك، الرائدة عالميًا في تصنيع المحركات التوربينية، أحدث تقنياتها المتقدمة خلال مشاركتها في معرض "يومكس وسيمتكس 2026" .

وسلطت الشركة الضوء على حلولها المتطورة في مجال أنظمة الدفع للطائرات بدون طيار والمنصات الجوية الخفيفة.

وقال فيليم جوران، مدير المبيعات الأول في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة استعرضت خلال المعرض مجموعة متميزة من محركاتها التوربينية، من بينها المحرك التوربيني النفاث الصغير TJ100، الذي يوفر قوة دفع تصل إلى 1,250 نيوتن، ويتميز بسجل تشغيلي حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا في تطبيقات متنوعة تشمل الطائرات بدون طيار وأنظمة القتال الآلية.

وأوضح أن محرك TJ100 يُستخدم على نطاق عالمي واسع في دفع الطائرات بدون طيار العسكرية والمدنية، إضافة إلى أجهزة الاستهداف والتدريب، والطائرات الخفيفة جدًا، والطائرات التجريبية، ما يعكس موثوقيته العالية وتعدد مجالات استخدامه.

وأكد أن الشركة زادت إنتاج محركاتها التوربينية بنسبة أكثر من 300٪ مؤخرًا، وما زالت تواصل رفع الطاقة الإنتاجية بسرعة لتلبية الطلب المتنامي، موضحًا أن PBS Group تقدم دعمًا فنيًا متكاملًا لعملائها، يشمل المساعدة في تصميم قنوات دخول الهواء، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص المحركات وفقًا للاحتياجات الفردية لكل عميل.

وعرضت الشركة محرك PBS TJ40 بقوة دفع تتراوح بين 395 و425 نيوتن، وهو محرك توربيني نفاث صغير صُمّم خصيصًا لتشغيل الطائرات بدون طيار مثل طائرات الاستهداف والخداع والاستطلاع الصغيرة، كما يمكن استخدامه في بعض الطائرات الخفيفة أو الشراعية الكبيرة.

ويتميز المحرك بقدرته على العمل في المنصات الخفيفة والطائرات النموذجية الكبيرة التي تتطلب وحدة دفع صغيرة وموثوقة، إضافة إلى الأنظمة غير المأهولة في بيئات متعددة بفضل تصميمه المدمج.