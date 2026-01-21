"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال"بدورته الـ9 يستضيف نخبة من كبرى العلامات

الشارقة في 21 يناير/وام/ يستضيف "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" بدورته التاسعة التي تقام ما بين يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" نخبة من كبرى العلامات على منصتي "التأثير" و"المؤسسين" موفراً لروّاد الأعمال فرصة لقاء مجموعة من الشركات التي سطرت قصص نجاح استثنائية والتعلم المباشر من تجاربها التي نجحت في التغلب على تحديات التوسّع والضغوط والعمليات التنظيمية وتقلّبات الأسواق.

تضم قائمة العلامات العالمية المشاركة في المهرجان الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) كلاً من "ووب" "ريفولت" و "آي بي إم" و "داماك العقارية " و "أدنوك للحفر" و "ذا جيفينغ موفمنت" و "كابيتال دوت كوم" و "كلوب" Qlub و "كويك أب" و "زوفور" و "يانغو بلاي" و "أسترا تيك" و "كريم" و"بروكي".

وتشارك هذه العلامات في جلساتٍ تتمحور حول التنفيذ وصنع القرار والخبرة العملية مستعرضة كيفية تحقيق النمو والحفاظ عليه على أرض الواقع.

وعلى "منصة التأثير" ضمن "منطقة التأثير"، برعاية "شركة "أرادَ" للتطوير العقاري يشارك جون سوليفان،الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة "ووب"، المنصة العالمية لذكاء الأداء والتعافي المستخدمة من قبل نخبة من الرياضيين والفرق عالية الأداء في جلسة بعنوان "بناء علامة تدوم: نهج".

تتناول الجلسة نجاح الشركة في بناء الثقة والثبات طويل الأمد من خلال إعطاء الأولوية لسلامة البيانات وتطوير المنتج بانضباط والاحتفاظ بالعملاء.

ويشارك كلٌّ من الدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لـ"أسترا تيك" الشركة الأم لتطبيق بوتيم وأمبرين موسى الرئيسة التنفيذية لمنصة التكنولوجيا المالية العالمية "ريفولت" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات رائدة في جلسة "دور الرئيس التنفيذي: متطلبات النمو".

وتسلط "منطقة التأثير" الضوء على الابتكار على مستوى الشركات الكبرى باستضافة ممثلة علامة "آي بي إم" شكري عيد وشادِن خلف المدير الإقليمي الأول للسياسات العامة والشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي في "كريم" في جلسة بعنوان "تطوير رواد التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط".

وفي قطاع العقارات والتطوير العالمي يناقش علي سجواني العضو المنتدب لـ"داماك العقارية" واقع بناء المشاريع الفاخرة والحفاظ على استدامتها في الأسواق الدولية.

وتستكشف المنطقة قطاعات الطاقة والصناعة من خلال جلسة "قيادة توسع الشركات الناشئة في الأسواق الناشئة" بمشاركة يوسف سالم، الرئيس التنفيذي المالي لشركة "أدنوك للحفر" في جلسة "قيادة الشركات الناشئة القابلة للتوسع في الأسواق الناشئة".

وتنضم إلى المنصة نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية وعربية وهي مهندسة ميكانيكية وتركّز في حديثها على آليات صنع القرار في البيئات عالية المخاطر.

وضمن "منطقة التأثير" تشارك المخرجة شارمين عبيد شينوي الحائزة جائزتي أوسكار والتي ساهمت أفلامها في إحداث تغيير تشريعي في بلدها في جلسة بعنوان "قوة القصة في تغيير الأنظمة".

وتركّز "منصة المؤسسين" ضمن منطقة "مدينة الشركات الناشئة" برعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو للأعمال" على العلامات التي بدأت كأفكارٍ في مراحل مبكرة ثم تطوّرت لتصبح شركات تجارية ناجحة وقابلة للتوسّع ومن خلالها يلتقي جمهور المهرجان مع رانيا مصري الخطيب الرئيسة التنفيذية في "ذا جيفينغ موفمنت" في جلسة "الطريق إلى القمة: قيادة علامة تجارية نحو المستقبل" وتستعرض الجلسة كيف توسّعت العلامة مع الحفاظ على الإنتاج المحلي ودمج الأثر الاجتماعي.

وتُشارك "كابيتال دوت كوم" إحدى أسرع منصات التداول نمواً في المنطقة في جلسة "أين تستثمر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2026" بمشاركة طارق شبيب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتتناول الجلسة سلوك المستثمرين وفئات الأصول الناشئة والقوى التي تشكّل تدفقات رأس المال في المنطقة.

وتناقش "منصة المؤسسين" عمليات صنع القرار عند نقاط التحوّل من خلال "كلوب" ممثلة بإياد القسّار الرئيس التنفيذي و"كويك أب" ممثلة بباسل الكوسا الرئيس التنفيذي في جلسة بعنوان "اعرض غيّر المسار أو انسحب".

وتركّز الجلسة على كيفية إدراك مؤسسي الشركات للحظة التي يتعيّن فيها التكيّف أو مضاعفة الجهود أو التراجع استناداً على تقلبات الأسواق.

وممثلاً عن منصة التنقّل "زوفور" يشارك بونتي موناني الرئيس التنفيذي في جلسة "كيف تعرف أنك حققت مواءمة المنتج مع السوق" وتقدّم الجلسة رؤى حول تحديد الطلب الحقيقي وتسعير الخدمات بفاعلية والتوسّع بدون الإخلال بالجودة.

وتُشارك منصة الترفيه العالمية "يانغو بلاي" من خلال رايان ريستيل المدير التنفيذي للشؤون التجارية وذلك في جلسة "دروس يمكن للشركات الناشئة أن تتعلمها من العمالقة" لمناقشة ما الذي يمكن للشركات في مراحلها المبكرة تعلّمه بصورة واقعية من المنصات الكبرى بدءاً من تجربة العملاء وصولاً إلى الأنظمة التشغيلية.

وتختتم "منصة المؤسسين" برنامجها باستضافة بروك بيلامي مؤسسة علامة "بروكي" في جلسة "العمل الحقيقي يبدأ بعد الإغلاق" وتركّز الجلسة على التنفيذ بعد النجاح المبكّر بما في ذلك نضح العمليات التشغيلية وتطوّر القيادة والحفاظ على النجاح بعد مرحلة النمو الأولية.