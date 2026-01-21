"لم ترى" بطل الرمز في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي في 21 يناير/ وام/ تواصلت اليوم منافسات النسخة الـ 13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها الحادي عشر، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر " لم ترى"، لحمدان عيسى خلفان خرباش، المركز الأول في شوط الرمز للعامة مفتوح – فئة قرموشة جير- فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر" جميرا"، لفريق دبي، فيما حقق الصقر" جي 516"، لفريق ميدان المركز الثالث.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة مفتوح – قرموشة جير- فرخ، عن فوز الصقر" الياسية "، لفريق ند الشبا بالمركز الأول، وجاء ثانيا الصقر " غياهيب"، لفريق "آر بي جي"، وثالثا الصقر " ودعة"، لفريق"آر بي جي" أيضا.

وتصدر الصقر" دبليو 14"،"، لفريق دبي، الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح قرموشة جير- فرخ، وجاء ثانيا الصقر" جي 24 "، لفريق الصيرمي، وثالثا الصقر " جي 51 "، لفريق ميدان.

وتألق الصقر " جي 96"، لفريق دبي، وحصد لقب الشوط الأول لفئة العامة مفتوح قرموشة جير– جرناس، وجاء ثانيا الصقر" كيو 77"، لفريق الصيرمي، وثالثا الصقر" بيان "، لحميد محمد سعيد راشد الطاير.

وشهد الشوط الثاني في فئة العامة مفتوح قرموشة جير- جرناس، هيمنة فريق دبي على ألقابه، لكل من الصقر" الكرامة"، المتوج بالمركز الأول، والصقر" دبليو 13"، الفائز بالمركز الثاني، وثالثا الصقر " آر 68 ".

وتنافست صقور الإنتاج المحلي في شوط قرموشة جير – فرخ لجميع الفئات العامة، وتصدره الصقر" 78"، لجمعة عبدالله الفلاحي، وجاء ثانيا الصقر "بشاير"، لعلي سالم علي سالم، وثالثا الصقر " كي 19"، لفريق دبي.

توج الفائزين في ختام المنافسات مبارك سلطان بن هياي المنصوري، عضو مجلس إدارة النادي، بينما تتواصل غدا البطولة بإقامة أشواط العامة مفتوح فئة جير بيور- فرخ وجرناس، والإنتاج المحلي جير بيور- فرخ، وشوط الرمز على ميدان الفلاح في أبوظبي.