مؤتمر عجمان للتخطيط العمراني يناقش في يومه الثاني قضايا التخطيط والأسرة والهوية

عجمان في 21 يناير /وام/ واصل مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني، في نسخته العاشرة، أعماله بجامعة عجمان تحت شعار «من تاريخنا نخطط مستقبلنا: بين الإرث، الفن والإبداع، الابتكار، المستقبل»، بمشاركة أكثر من 44 متحدثاً وخبيراً من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من الأكاديميين وصنّاع القرار.

شهد اليوم الثاني تنظيم ثلاث جلسات حوارية متخصصة، تناولت محاور التخطيط العمراني، والأسرة والمجتمع، والفنون والإرث، إلى جانب جلسة ضمن مجالس المجتمع، وشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

ناقشت الجلسة الأولى، ضمن محور التخطيط العمراني، التحولات المعاصرة في مفاهيم التخطيط، ودور الإبداع والتقنيات الحديثة في تصميم المدن المستقبلية، وتحدث خلالها كل من تيم فو، مصمم ومؤسس مكتب «تيم فو» المتخصص في دمج الإبداع البشري مع الذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد جلال أحمد أستاذ الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بجامعة الإمارات، والدكتور أبوستولوس كيريازير أستاذ مشارك في العمارة بجامعة أبوظبي، والدكتور جهاد عوض رئيس قسم العمارة بجامعة عجمان.

أما الجلسة الثانية، فركزت على محور الأسرة والمجتمع وناقش المشاركون أهمية التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان، ودور السياسات العمرانية في تعزيز جودة الحياة.

وشارك في الحوار كل من الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتورة موزة محمد، المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي ورعاية كبار المواطنين، والدكتورة منى الضباح، خبيرة الابتكار والمدير التنفيذي لشركة «هلا جاري»، وأدار الجلسة الإعلامي محمد عمران.

وتناولت الجلسة الثالثة العلاقة بين الفنون والإرث الثقافي والهوية العمرانية، وشارك فيها كل من فاطمة السويدي رئيس قسم تشريعات وسياسات التراث الثقافي في وزارة الثقافة، والمهندس محمد محسن معماري ومخطط عمراني وخبير في ابتكار المدن الذكية، وخالد الشعفار مصمم منتجات، وخديجة التركي خبيرة تطوير وتسويق سياحي في دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان وطُرحت رؤى متنوعة حول أهمية دمج الموروث الثقافي في تصميم المدن العصرية.

وتضمن اليوم الثاني جلسة من جلسات مجالس المجتمع بعنوان «توجهات الشباب في تشكيل بيت المستقبل»، شارك فيها عبدالله الرميثي رئيس مجلس شباب عجمان، وعبدالله عبدالصمد الشحي واللذان ناقشا رؤى الشباب حول أنماط السكن المستقبلية ودورهم في تصميم بيئات عمرانية مرنة ومستدامة.

وأجمع المشاركون على أهمية تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني، والبعد الاجتماعي والثقافي، مشددين على دور الابتكار والشباب في بناء مستقبل المدن، مع ضرورة الحفاظ على الهوية المحلية والإرث الثقافي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.

فيما نُظّمت تسع ورش عمل متخصصة، تناولت موضوعات في التخطيط الحضري، والتصميم المعماري، والاستدامة، والابتكار، وأسهمت في تبادل الخبرات وإثراء النقاشات الفنية والمعرفية بين المشاركين.

يأتي تنظيم مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني في إطار جهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتعزيز الشراكات المعرفية، وفتح قنوات الحوار بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، دعماً لمسيرة التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة.