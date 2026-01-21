شراكة استراتيجية بين "إنسبشن" و"أبلايد إيه آي" لتطوير منصة لإدارة إجراءات العمل

أبوظبي في 21 يناير /وام/ أعلنت شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42" إحدى أبرز الشركات في المنطقة في ابتكار الحلول المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "أبلايد إيه آي" وهي شركة تكنولوجية مقرها أبوظبي من مصدّري حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية في القطاع الخاص الإماراتي، وتعمل على تطوير أنظمة أتمتة إجراءات العمل المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة المؤسسات العالمية.

جرى توقيع الشراكة رسمياً خلال "المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"، ومن خلالها سيعمل الطرفان على تقديم منصة موحّدة مدعومة بمنصة "أوبوس"، تتيح أتمتة متقدمة لإجراءات العمل المؤسسي، وتعزّز قدرات دعم اتخاذ القرار والتنفيذ على نطاق واسع.

تهدف المنصة إلى تعزيز الأولويات الرقمية الوطنية وجهود التحول على مستوى المؤسسات الكبرى، بالإضافة إلى إرساء معيار عالمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي.

وتعد شركة "أبلايد إيه آي" الجهة المطوّرة لمنصة "أوبوس"، وهي منصة مصمَّمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإدارة إجراءات العمل، وتستضيف أول نموذج عالمي لإدارة وتنظيم العمل على مستوى المؤسسات الكبرى، إلى جانب نظام يوحّد معلومات العمل داخل المؤسسة ويعرضها بصورة مترابطة وواضحة، ما يتيح للمؤسسات تصميم وأتمتة وإدارة ومراجعة إجراءات العمل بطريقة منظّمة وقابلة للتطبيق، خصوصًا في القطاعات شديدة التنظيم.

تأتي هذه الشراكة في وقتٍ تسعى فيه المؤسسات إلى نقل استخدام الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب المحدودة إلى تطبيق عملي يحقق أثرًا تشغيليًا على نطاق واسع.

وكشف تقرير شركة "ماكنزي" حول "مشهد الذكاء الاصطناعي لعام 2025" أن قرابة ثلثي المؤسسات لم توسّع بعد استخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بالكامل، وأكد أن تطوير إجراءات العمل هو العامل الأهم الذي يميّز المؤسسات المتقدمة عن غيرها.

وأوضح أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن" أن الشراكة مع "أبلايد إيه آي" تفتح آفاقًا جديدة لحلول مؤسسية قائمة على الذكاء الاصطناعي، صُمّمت للتعامل مع التعقيد التشغيلي والعمل على نطاق واسع، فالمنصة الجديدة تنظم عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتربطها بإجراءات العمل، وتدعم القرارات الذكية، ما يساعد المؤسسات على الخروج من مرحلة التجارب والبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عملي يحقق نتائج ملموسة وواضحة.

من جهته، قال آريا بولورفروشان، الرئيس التنفيذي لشركة "أبلايد إيه آي" إن المؤسسات والحكومات تتجه اليوم نحو مطلب واضح، يتمثل في أنظمة ذكاء اصطناعي لا تكتفي بدعم اتخاذ القرار، بل تنفّذ العمل بكفاءة وشفافية وعلى نطاق واسع، وتتيح شراكتنا مع "إنسبشن" توسيع نطاق استخدام منصة "أوبوس" لتصل إلى أسواق جديدة ومؤسسات كبيرة ومعقّدة حول العالم.