أكاديمية شرطة دبي تحتفي غدا بتخريج 330 طالباً وطالبة

دبي في 22 يناير / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحتفي أكاديمية شرطة دبي غداً "الخميس" بتخريج 330 طالبا وطالبة، بواقع 115 طالباً مرشحاً للدفعة (33)، و20 طالبة مرشحة للدفعة (6)، و53 طالباً في دورة الجامعيين (33)، و 142 من طلبة الدورات التأسيسة، وذلك في ميدان أكاديمية شرطة دبي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أن حفل تخريج الأكاديمية كوكبة من أبناء وبنات الوطن، يُمثل محطة وطنية سنوية مشرّفة تعكس الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء كفاءات أمنية قادرة على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن أكاديمية شرطة دبي تُشكل منذ تأسيسها عام 1987، ركيزة أساسية في منظومة العمل الأمني في الدولة، وأسهمت في رفد الميدان الشرطي والقضائي بكفاءات علمية وعسكرية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، منوهاً إلى أن وصول عدد خريجي الأكاديمية إلى 8060 خريجاً وخريجة يعكس حجم الاستثمار المتواصل والمُستدام في الإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وقال معاليه إن شرطة دبي ماضية في تطوير منظومتها التعليمية والتدريبية بما يواكب التحولات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، خاصة وأن الأكاديمية لا تكتفي بتخريج ضباط مؤهلين علمياً وحسب، بل تبني قيادات مستقبلية تتمتع بالقيم والانضباط والمسؤولية الوطنية، للمساهمة بقوة وفاعلية في رفعة الوطن وازدهاره.

بدوره، أوضح العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن منظومة التعليم والتدريب في أكاديمية شرطة دبي تمثل إحدى أكثر المنظومات تطوراً في المنطقة، باستنادها على الدمج بين التأهيل الأكاديمي المتخصص، والتدريب العسكري، والانضباط المهني، والتطور التقني المواكب للمتغيرات المتسارعة.

وأكد أن الأكاديمية تضع نصب أعينها دوماً تطوير البنية التعليمية والتدريبية بشكل مُستدام، عبر تحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى الطلبة، وغرس قيم الانضباط والمسؤولية والولاء المؤسسي، بما يضمن تخريج عناصر أمنية فاعلة ومؤهلة لتحديات الغد موضحا أن مخرجات الأكاديمية اليوم نتاج استثمار طويل في المناهج، والمدربين، والبنية التحتية الذكية وأن كل دفعة جديدة تعكس تطوراً نوعياً في مستوى الجاهزية والاحترافية.

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، :"تؤمن أكاديمية شرطة دبي بأن بناء كوادر بشرية مؤهلة علمياً وميدانياً هو العمود الفقري لأي منظومة أمنية حديثة فالتمكين المعرفي المتكامل مع التوظيف الذكي للتكنولوجيا المتقدمة يشكلان حجر الزاوية في ترسيخ دعائم الأمن المجتمعي والاستجابة الاستباقية للتحديات الأمنية المتسارعة."

وأضاف: "نحن في الأكاديمية نعمل وفق رؤية استراتيجية تستند إلى التميز في التعليم الشرطي، عبر برامج تأهيلية متجددة ومناهج تدريبية عصرية، تعكس فهماً عميقاً لواقع الميدان ومتغيراته، وتُعِدّ خريجينا ليكونوا عناصر أمنية ذات كفاءة قيادية، قادرة على اتخاذ القرار والتعامل مع السيناريوهات الأمنية المعقدة بثقة واقتدار".

وقال العميد عبد العزيز محمد أمين العبد الله، مدير إدارة شؤون الطلبة، إن تخريج هذه الدفعة يعكس تكامل الجهود بين الكادرين الأكاديمي والتدريبي، ويجسد تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانبين العلمي والعملي وفق معايير دولية.

وأشار العميد الدكتور أحمد محمد الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، إلى أن الأكاديمية خرّجت منذ تأسيسها عام 1987 نحو 8060 خريجاً وخريجة في مختلف البرامج الأكاديمية، موضحاً أن الأكاديمية تطرح 17 برنامجاً دراسياً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، تغطي تخصصات قانونية وشرطية وأمنية متعددة.

بدورها، أكدت الدكتورة ابتسام العوضي، مدير كلية الدراسات العليا، أن برامج الدراسات العليا في الأكاديمية تشكل رافداً معرفياً مهماً لمنظومة العمل الأمني، وتسهم في تطوير الفكر الأمني وصناعة القيادات المتخصصة، من خلال ربط البحث العلمي بالتحديات الواقعية في الميدان الشرطي.