‎"ميناء وجمارك عجمان" و"أصدقاء البيئة" تتعاونان لتوحيد الجهود ونشر الوعي

عجمان في 21 يناير / وام/ وقّعت دائرة الميناء والجمارك بعجمان مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء البيئة وذلك في إطار تعزيز العمل البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في حماية البيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع.

وقّع المذكرة عن دائرة الميناء والجمارك، سعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي المدير العام للدائرة، فيما وقّعها عن جمعية أصدقاء البيئة، سعادة الدكتور إبراهيم علي محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات ذات الصلة بالثقافة البيئية، وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية إلى جانب تنسيق وتنظيم أنشطة وفعاليات بيئية وتوعوية مشتركة، مثل حملات التوعية وورش العمل والبرامج التدريبية، وفق الاحتياجات والفرص المتاحة لدى الطرفين.

وأكد الجانبان أن المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية في المجال البيئي وتجسّد حرصهما على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.