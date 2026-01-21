193 مليون درهم حصيلة دعم "الفجيرة الخيرية" للعمل الإنساني خلال 3 أعوام

الفجيرة في 21 يناير/ وام/ واصلت جمعية الفجيرة الخيرية جهودها في دعم العمل الإنساني والتنموي، محققة إنجازات نوعية خلال الأعوام من 2023 إلى 2025، عبر تنفيذ مشاريع خيرية ومبادرات مجتمعية أسهمت في تحسين جودة حياة آلاف الأسر .

وكشف معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية قدمت مساعدات إجمالية خلال الفترة من العام 2023 إلى العام 2025 بلغت 193.344.174 درهما شملت مساعدات مالية، وغذائية، وتعليمية، وصحية، إلى جانب مشاريع مستدامة استهدفت الأسر المحتاجة والمتعففة، والأيتام، والمرضى، وكبار المواطنين، وذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم .

ومن أبرز المشاريع التي واصلت الجمعية تنفيذها خلال هذه الأعوام مشروع حفظ النعمة، الذي يُعد من المبادرات الرائدة في الحد من هدر الطعام واستفاد منه 1.245.467 شخصا عبر وجبات تم توزيعها في 45 موقعا في إمارة الفجيرة شملت تخصيص 161 برادا وثلاجة خاصة بحفظ الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية لها.

وتولي الجمعية اهتماما خاصة بالأيتام وأصحاب الهمم بالتعاون مع الكفلاء ووصل إجمالي عدد المكفولين 8994 يتيما.

وأكد الرقباني على رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به من خلال مساعدة أبنائنا الطلبة والطالبات بتوفير الدعم المالي والدورات التدريبية وأجهزة الحاسب الآلي والتي استفاد منها 11256 طالبا ًفي مختلف المراحل الدراسية والجامعية خلال الأعوام من 2023 إلى 2025.

وأضاف الرقباني أن الأسر المواطنة المنتجة المسجلة في الجمعية تشارك سنوياً في مشروع إفطار صائم الذي تنفذه الجمعية بهدف دمجها في الأنشطة المجتمعية.

وتلبية لدعوة القيادة الرشيدة بمد يد العون إلى المتضررين من الحروب والكوارث في لبنان و أفغانستان و غزة قدمت الجمعية مساعدات إغاثية بقيمة 16,969,303 دراهم خلال الأعوام من 2023 إلى 2025.