الشارقة تستضيف المؤتمر الرياضي الدولي"تألّق 2026" 7 فبراير

الشارقة في 21 يناير / وام / كشفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن المحاور العلمية الرئيسة للنسخة الثانية من المؤتمر العلمي الرياضي الدولي "تألّق" الذي يعقد 7 فبراير المقبل .

يعقد المؤتمر بشراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في قاعة الرازي في جامعة الشارقة ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تحت شعار"دمج الحركة في التعليم" انطلاقًا من التوجهات التربوية والصحية الحديثة التي تؤكد على دور الرياضة والحركة في تعزيز الصحة الشمولية وجودة الحياة.

يرتكز "تألّق 2026" على 3 محاور مترابطة تبدأ من قلب الصف والمدرسة وتمتد إلى البعد الصحي والذهني والاجتماعي وصولاً إلى منظومة الحوكمة والشراكات والتقنيات الداعمة للاستدامة.

ويعزّز «تألّق 2026» طابعه الدولي عبر مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين الذين يقدمون أحدث الأبحاث والرؤى العلمية وأفضل الممارسات في دمج الحركة في التعليم موزعين على محاور المؤتمر الثلاثة.