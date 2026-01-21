الشارقة للتعليم الخاص تطلق "مجلس النشاط المدرسي"

الشارقة في 21 يناير / وام / أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن تشكيل مجلس النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025–2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الأنشطة اللاصفية في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة وتنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة بما يسهم في خلق بيئة تعليمية مبتكرة ومحفّزة للإبداع ومتوافقة مع مؤشرات الأداء المعتمدة لدى الهيئة.

يُعد مجلس النشاط المدرسي مجلساً استشارياً مهنياً تطوعياً يضم نخبة من اختصاصي الأنشطة والقيادات التربوية الفاعلة ويعمل بدعم مباشر من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بما يعزز دور الأنشطة المدرسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الحياتية.

وأكد سعادة علي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن إطلاق مجلس النشاط المدرسي يجسد التزام الهيئة بتطوير منظومة تعليمية شاملة في ضوء إيمانها بأن الأنشطة اللاصفية تشكل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته المستقبلية.

يضم المجلس في تشكيله نخبة من اختصاصي الأنشطة والقيادات التربوية في المدارس الخاصة إضافة إلى ممثل عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص ويتولى عددًا من المهام من أبرزها اقتراح المبادرات والبرامج النوعية ودعم الابتكار في الأنشطة اللاصفية وتعزيز الشراكات المجتمعية وقياس أثر الأنشطة على الطلبة والمدارس.