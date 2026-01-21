"الشارقة الرياضي" ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية تبحث التعاون والتنسيق المشترك

الشارقة في 21 يناير /وام/ بحث مجلس الشارقة الرياضي مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك والخطط والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، بمقر المجلس، مع وفد برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي.

حضر اللقاء سعادة حنان المحمود، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان، الأمين العام للمجلس وسعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللواء الدكتور محمد المر، وسعادة قيس الظالعي، وسعادة عبدالعزيز السلمان، إضافة إلى سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، ورئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وسعادة محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة سعيد البدور، مدير مكتب معالي وزير الرياضة.