معرض عالم القهوة دبي 2026 يختتم نسخته الـ5 مسجلا 20 ألف زائر

دبي في 21 يناير/وام/ اختتم معرض عالم القهوة دبي 2026، فعاليات نسخته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي، محققاً رقماً قياسياً بلغ أكثر من 20 ألف زيارة من قبل متخصصين من أكثر من 80 دولة، في مؤشر يعكس النمو المتواصل للحضور الدولي ويعكس مكانة دبي مركزا عالميا لتجارة وصناعة القهوة المختصة.

وأكدت دي إكس بي لايف، ذراع تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي والجهة المنظمة للحدث، وجود طلب مرتفع على المشاركة في الدورة المقبلة بعدما تم تأكيد حجز 50% من المساحة المخصصة للعرض في النسخة السادسة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2027، مع إعلان البرازيل ودول أخرى زيادة مساحات أجنحتها الوطنية.

وشهدت الدورة الخامسة توقيع مذكرة شراكة لتنظيم مهرجان البحرين للقهوة لمدة ثلاث سنوات، بين دي إكس بي لايف وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين العالمي للمعارض، إلى جانب توقيع مذكرة شراكة تمتد لخمس سنوات بين معرض عالم القهوة دبي وجمعية القهوة المختصة، تُمدد الشراكة حتى عام 2031.

كما شهدت النسخة الخامسة إعلان نتائج ثلاثة مزادات متخصصة، إلى جانب تكريم الفائزين في أربع بطولات محلية وعالمية، ومنح جوائز أفضل منتج جديد وأفضل تصميم، بما يعكس الزخم التجاري والتنافسي المصاحب للمعرض.

وتُوّجت جين إسبانتي من دولة الإمارات العربية المتحدة بلقب بطولة الإبريق العالمية 2026، فيما فاز آدم روبن من Benchmark Coffee بلقب بطولة الإمارات الوطنية للباريستا، وحل جومار موراليس من Benchmark في المركز الأول ببطولة الإمارات الوطنية لفن اللاتيه، وتُوّج نظام باشا لولوانغ من Espressi بلقب أفضل محمّص للعام.

وفي فئة الجوائز، فازت Sage بجائزة أفضل منتج جديد، فيما نالت Coffee Market Innovations (CMI) جائزة أفضل تصميم، تقديراً للابتكار والتميّز في العرض البصري للأجنحة المشاركة.

وأكدت النتائج التجارية لبرنامج مزادات قهوة دبي، الذي شمل مزاد معدات القهوة في اليوم الأول ومزاد قهوة العارضين في اليوم الثالث، الدور المتنامي للمعرض كسوق تجاري عالمي شفاف، حيث وصل سعر قهوة من بوليفيا إلى 386 دولاراً أمريكياً للكيلوغرام الواحد، وهو ثاني أعلى سعر يُسجَّل لهذا البلد، إلى جانب تسجيل مشاركة 13 دولة منشأ في مزاد واحد.

وقال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس لدى دي إكس بي لايف، إن المعرض رسخ مكانته منصة عالمية تجمع قطاع القهوة المختصة للاحتفاء بالتميّز وتبادل المعرفة وإبرام الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإقبال المبكر على حجز المساحات لنسخة 2027 يعكس ثقة الأسواق الدولية بدبي بوصفها محورا يربط بين المنتجين والمشترين والفرص.

وجمع معرض عالم القهوة دبي 2026 الذي أختتم أمس، على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية من 78 دولة، ليشكل نقطة التقاء رئيسية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في القهوة المختصة، مؤكداً تنامي دور دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار في هذا القطاع