"إيكرس 2026" يطرح 200 مشروع عقاري في الشارقة

الشارقة في 21 يناير / وام / انطلقت اليوم تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد

و نائب حاكم الشارقة، فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس" 2026، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة و"ليدر" لتنظيم المعارض، في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 24 يناير الجاري.

يشهد المعرض مشاركة قياسية لأكثر من 120 شركة ومؤسسة من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية وشركات إدارة المشاريع والعقارات وشركات التكنولوجيا العقارية وتم حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع في مؤشر واضح على المكانة المتنامية التي يتمتع بها المعرض على مستوى الدولة والمنطقة.

ويتضمن الحدث عرضاً لأكثر من 200 مشروع عقاري متنوع تشمل مشاريع سكنية بمواصفات حديثة وعقارات تجارية وصناعية وأراضٍ استثمارية في مواقع استراتيجية إضافة إلى المجمعات السكنية العصرية والمستدامة التي يطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في إمارة الشارقة.

وشهد حفل الافتتاح تكريم معالي شكيل أحمد يوسف وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس ضيف شرف الحدث إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والداعمين للمعرض تقديراً لدورهم البارز في تعزيز نجاحات "إيكرس 2026" ودعم مسيرته كمنصة عقارية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المعرض يتوج مسيرة تنموية متكاملة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من الشارقة نموذجاً فريداً يجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية وتحقيق الاستدامة البيئية في ظل رؤية تنموية شاملة تمنح قطاعنا العقاري بُعداً استراتيجياً يتجاوز مفهوم البناء والتشييد إلى صناعة بيئة متكاملة تضمن جودة حياة المجتمع وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الذي يواصل دعمه المتواصل لهذا المعرض إيماناً من سموه بأن القطاع العقاري يشكّل أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

وأضاف العويس أن الحدث يستعرض أكثر من 200 مشروع عقاري متنوع ليواصل نجاحاته بعد أن ارتفعت قيمة صفقاته من 1.4 مليار درهم في دورة 2024 إلى 4.3 مليار درهم في دورة 2025 ، لافتاً إلى أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تخفيض رسوم التسجيل العقاري على المعاملات التي تتم خلال فترة المعرض يجسد الدعم الحكومي المباشر والمستمر الذي يستفيد منه جميع المشاركين والمستثمرين وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والداعمين والمساهمين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن "إيكرس" بات منصة استراتيجية محورية تعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وترسخ مكانة الشارقة وجهة رائدة للاستثمار العقاري المستدام ، موضحا أن المعرض يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة والدعم المتواصل من سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ما أسس لمنظومة عقارية متكاملة تقوم على الاستقرار التشريعي والتخطيط طويل الأمد وجاذبية البيئة الاستثمارية.

من جانبه قال سعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض إن النمو النوعي لـ"ايكرس" من دورة إلى أخرى ، يعكس التحول الذي يشهده القطاع العقاري في الشارقة من حيث تنوع المنتجات وتطور نماذج الأعمال منوّهاً إلى أن المعرض أصبح مساحة فعالة لاختبار جاهزية المشاريع ومقارنتها باحتياجات السوق الفعلية.

بدوره ذكر نواف عبيد الرئيس التنفيذي لمعرض"إيكرس" أن المعرض يواصل أداء دوره المحوري في ربط أطراف السوق العقاري ضمن بيئة منظمة تتيح إطلاق المشاريع الجديدة وتدعم بناء شراكات مهنية قائمة على الوضوح والاستدامة بما يعزز كفاءة السوق على المدى المتوسط والطويل.

و يشهد "إيكرس 2026" الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية في إمارة الشارقة وهو نظام تنظيمي متقدم يتم بموجبه إيداع أموال مشتري العقارات في حسابات بنكية مستقلة ولا يتم الصرف منها إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشاريع بما يعزز حماية حقوق المستثمرين والمشترين ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري.

ويستضيف المعرض فعاليات توعوية وتثقيفية متميزة، تشمل جلسات نقاشية وورش عمل ودورات تدريبية ودورات متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية وتتناول كافة جوانب القطاع العقاري من تحولات السوق واتجاهات العرض والطلب إلى استراتيجيات الاستثمار الذكي وأحدث التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في التطوير العقاري.