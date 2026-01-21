صندوق أوبك يوقع اتفاقية شراكة جديدة مع جزر المالديف

فيينا في 21 يناير /وام/ وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية وحكومة جمهورية جزر المالديف اتفاقية إطار شراكة قطرية جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الأهداف الوطنية وأولويات التنمية المستدامة والبنية التحتية والاستقرار المالي، وقدرة الدولة الجزرية على التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقره الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، أن "جمهورية جزر المالديف شريك هام وعريق لصندوق أوبك"، واعتبر أن توقيع الاتفاقية يؤكد الالتزام المشترك بدعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، في وقت تواجه فيه الدول الجزرية الصغيرة النامية ضغوطاً خارجية وبيئية متزايدة.

وعبّر الخليفة عن تطلع صندوق أوبك إلى توسيع أوجه التعاون مع جمهورية جزر المالديف من خلال دعم الاستثمارات التي تُحسّن من ظروف حياة الناس.