راشد بن حميد: مؤتمر عجمان للتخطيط العمراني يستلهم من الإرث ملامح المستقبل

عجمان في 21 يناير/وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين وصنّاع القرار، ويسهم في دعم توجهات الإمارة نحو تطوير بيئة عمرانية مستدامة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات المجتمع، مستلهمًا من الإرث العريق ملامح المستقبل الأفضل للجميع.

جاء ذلك خلال زيارته للمؤتمر في يومه الثاني والتي اطّلع فيها على الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة، وتعرّف إلى أبرز المحاور المطروحة ضمن أجندته، مشيدًا بمستوى التنظيم ومشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.

وشهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي جلسات حوارية متخصصة تناولت محاور التخطيط العمراني، والأسرة والمجتمع، والفنون والإرث، إلى جانب جلسة لمجالس المجتمع، شارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء.

ويجسد تنظيم المؤتمر حرص دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على تعزيز الشراكات المعرفية، وفتح آفاق الحوار بين الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، بما يدعم مسيرة التنمية العمرانية المستدامة في إمارة عجمان.