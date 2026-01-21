الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ11 لمهرجان خورفكان المسرحي

الشارقة في 21 يناير /وام/ أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة أن الدورة الحادية عشرة من مهرجان خورفكان المسرحي، الذي يُقام يوم السبت المقبل في خورفكان، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سيبدأ فعالياته بمسيرة احتفالية كبرى، تتقدمها فرقة الموسيقى العسكرية والخيالة، قبل أن تتوزع العروض على ثلاثة مسارح رئيسة جُهزت بالوسائط الصوتية والضوئية اللازمة، بما يضمن سهولة تنقل الجمهور بين الفعاليات المختلفة.

ويتضمن برنامج المهرجان مسابقات تفاعلية موجهة للأسر والأطفال، وورشاً فنية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الحس الإبداعي لدى مختلف الفئات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم للاعلان عن تفاصيل الدورة بحضور سعادة عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، وسعادة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأكدت مريم المعيني، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان خورفكان المسرحي فى كلمة لها أن المهرجان بات محطة سنوية للاحتفاء بالمسرح والفنون الأدائية، ومنصة تسهم في توسيع دائرة التفاعل المجتمعي مع الفعل الثقافي، وتعزيز حضور المسرح في الفضاءات المفتوحة.

من جانبها، استعرضت علياء الزعابي، المنسق العام لمهرجان خورفكان المسرحي، برنامج الدورة الحادية عشرة، مشيرة إلى أن المهرجان يضم ستة عروض مسرحية مختارة من أبرز إنتاجات مهرجانات الشارقة المسرحية، إلى جانب عروض فنية تمثل ثقافات عربية وآسيوية وأفريقية، فضلاً عن الفنون الشعبية الإماراتية.