انطلاق النسخة الـ14 من معرض ومؤتمر الصيدلة والطب في الشارقة بمشاركة 150 شركة

الشارقة في 21 يناير /وام/ انطلقت اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك) أعمال النسخة الرابعة عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب (ICPM) تحت شعار "بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي"، بمشاركة دولية واسعة لأكثر من 150 شركة ومؤسسة محلية وعالمية متخصصة في قطاعات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتقنيات الطبية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

يُعد مؤتمر ICPM أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة ويركز بشكل خاص على تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز الابتكار، ودعم تبادل المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير حلول صحية متقدمة ومستدامة.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر افتتاحًا رسميًا بحضور شخصيات بارزة في القطاع الصحي ومشاركة سعادة حسين المحمودي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (سبارك)، وسعادة الدكتور عدنان الزعابي رئيس معرض ومؤتمر ICPM أعقب ذلك جولة شملت زيارة أجنحة ومنصات الشركات العارضة، والاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المقدمة في مجالات الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.

وتضمن اليوم الأول عقد اجتماعات تجارية مهمة بين الشركات المشاركة (B2B)، إلى جانب تنظيم محاضرات علمية وورش عمل متخصصة، وعروض تعريفية للشركات، فضلاً عن استكمال مسابقات الملصقات العلمية والمسابقات الأكاديمية بين الجامعات، ومسابقات الثقافة الدوائية، وتكريم عدد من الشخصيات التي كان لها إسهام بارز في خدمة المجتمع في مجالي الصيدلة والطب.

وقال سعادة حسين المحمودي: "يشهد معرض ومؤتمر الصيدلة والطب تطورًا نوعيًا ومتسارعًا عامًا بعد عام، سواء من حيث مستوى التنظيم أو نوعية الجهات المشاركة أو عمق المحتوى العلمي والعملي، ما يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها الحدث على المستويين الإقليمي والدولي وأكد أن مشاركة أكثر من 150 شركة متخصصة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وخبراء دوليين، ترسخ أهمية المؤتمر منصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء الشراكات ودعم الابتكار في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية.. ويولي مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي باعتباره من القطاعات الحيوية ذات الأولوية، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة والتنمية المستدامة، وتأتي استضافة هذا الحدث في إطار التزام المجمع بتوفير بيئة متكاملة تمكّن الشركات والباحثين من تحويل الابتكار إلى أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس".

كما شملت فعاليات اليوم الأول جولة ميدانية للمدير العام للمؤتمر على منصات الشركات، إلى جانب تنظيم زيارة تعريفية للشركات والطلبة إلى مرافق (سبارك) ، للاطلاع على المختبرات المتقدمة والبنية التحتية البحثية التي يوفرها المركز.

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، متضمنًا برنامجًا علميًا متكاملًا، وورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية تناقش أحدث التطورات في الصناعات الدوائية، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم وعقود تعاون واتفاقيات تجارية تسهم في دعم الشراكات المستقبلية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ويؤكد تنظيم المؤتمر في (سبارك) على الدور المحوري الذي يلعبه المجمع في دعم الابتكار واستقطاب الفعاليات الدولية المتخصصة، وترسيخ مكانة الشارقة وجهة رائدة لقطاع الرعاية الصحية والتقنيات الطبية المتقدمة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر والمعرض عددًا كبيرًا من الزوار والمتخصصين من داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يعزز دوره منصة رائدة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ودعم الاستثمار في أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية على مستوى العالم.